Am trăit, zilele trecute, o nouă lecție de viață timp de aproape două ore stând de vorbă cu Tatiana Șoldeanu, speaker, coach şi teacher certificat „John Maxwell TEAM”. Pentru unii, asemenea titluri profesionale pot suna ciudat sau chiar străin, dar ele sunt o realitate la care aderă mulți oameni. Tatiana Șoldeanu e unul dintre ei. Am cunoscut-o cu mai mulți ani în urmă și am tentația să o țin minte ca atunci, deși i-am urmărit evoluția de la director de marketing într-o importantă întreprindere băcăuană, la profesionista independentă de acum. Recunosc, am admirat-o din start și nu mă mai pot opri, pentru că o descopăr mereu în ipostaze diferite și originale. Una dintre acestea a fost aceea de fotograf amator, de fapt de artist veritabil și în acest domeniu, pasionată și sinceră în ceea ce face, poate tocmai pentru că nu o face profesional, la comandă.

– V-am solicitat acest interviu tocmai pentru că știu că mereu vă pot cunoaște în altă și altă ipostază. Mereu pot asculta povestea dumneavoastră de viață, pentru că am ce asculta și pentru că mereu pare nouă.

Poveștile oamenilor sunt extraordinare. Eu, de când lucrez cu oamenii, sunt foarte recunoscătoare pentru că am ocazia să aflu asemenea povești. Povești uluitoare ale oamenilor de lângă noi.

– Sunt spectaculoși, ai ce să înveți de la fiecare dintre ei.

Eu cred că poți învăța câte ceva de la fiecare om. Important este ca oamenii să se deschidă în a-și spune poveștile. Minimizăm adesea că poveștile noastre ar interesa pe cineva. Întotdeauna există cel puțin o persoană care să fie inspirată de ele.