S.C. C.R.A.B. S.A. a anunțat că furnizarea apei potabile va fi întreruptă în cartierul Șerbănești din municipiul Bacău, în perioada 19 mai 2026, ora 20:00 – 20 mai 2026, ora 06:00.

Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de interconectare a căminului de vane de pe strada Calea Romanului, lucrări solicitate de SC RECON & DOJE SRL.

Reprezentanții operatorului regional de apă recomandă consumatorilor afectați să își creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul în care furnizarea va fi sistată, pentru a evita disconfortul cauzat de lipsa apei.

Totodată, conducerea S.C. C.R.A.B. S.A. precizează că, la reluarea alimentării cu apă, în zona afectată poate apărea temporar fenomenul de turbiditate, existând posibilitatea ca apa să prezinte impurități sau să fie tulbure pentru o scurtă perioadă de timp.