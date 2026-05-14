Incendiu la o gospodărie din Blidari: un bărbat a ajuns la spital după un atac de panică

Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o gospodărie din satul Blidari, aparținând comunei Căiuți, intervenția promptă a pompierilor militari băcăuani împiedicând extinderea flăcărilor la alte construcții din zonă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, fiind afectate o locuință și o anexă gospodărească.

Un bărbat, conștient și cooperant, care a suferit un atac de panică, a primit îngrijiri medicale la locul intervenției. Ulterior, acesta a fost transportat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești, pentru investigații suplimentare.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze rapid incendiul, limitând propagarea acestuia și reducând pagubele materiale.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.