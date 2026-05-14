Lupte greco-romane: Medalii pe toate planurile !

Luptătorii băcăuani legitimați la cluburile SCM și CSS Bacău, pregătiți de antrenorii Ion & George Șarban și Marius Botez, reușesc dincolo de dificultățile financiare cu care se confruntă întreaga mișcare sportivă în această perioadă destul de austeră pentru sportul de înaltă performanță, să aducă permanent noi și noi rezultate de la cele mai relevante competiții naționale și turnee internaționale.

Astfel la Finala Campionatului Național de juniori 4 desfășurată în perioada 08-10 mai 2026 la Călărași, noua generație de tineri luptători confirmă prin cucerirea a 3 medalii prin următorii sportivii :

– Andrei Narcis Botez vicecampion național al categoriei 36 kg

– Constantin Raul Burulia medaliat cu bronz la 32 kg

– George Mateo Bezărău laureat cu bronz la categoria 48 kg

Debutul cu dreptul pentru Narcis Botez și cel a lui Mateo Bezărău (elev la Școala”Domnița Maria”) se adaugă reușitei colegului lor, Raul Burulia care a acumulat deja mai multe prezențe pe podiumurile naționale.

Pe plan internațional ”cadeții” Ioan Darius Lovin și Alexandru Cristian Ambrosie se întorc, după o serie de meciuri foarte disputate, cu 2 medalii prețioase de la Turneul Internațional ”Vasil & Georgi Iliev” desfășurat la Kyustendil în Bulgaria.

Darius Lovin (elev la Liceul ”Grigore Antipa”) cucerește aurul la categoria 48 kg reușind astfel să devină cel mai prolific luptător al Clubului Sportiv Școlar Bacău din acest sezon competițional.

Alexandru Ambrosie (LPS Bacău) multiplu medaliat la campionatele naționale punctează de aceasta dată și pe plan internațional, adjudecând și medalia de bronz a categoriei 60 de kg.

Urmează în proiectul competițional pentru acest an, și dacă resursele financiare vor permite acest lucru, participarea la finalele campionatelor naționale de lupte pe plajă, un curent în dezvoltare în lumea luptelor moderne, dar și susținerea unui foarte puternic cantonament de pregătire și competiție în vara acestui an în Turcia, în compania celor mai importante reprezentative naționale de wrestling juvenil.

Îi așteptăm cu noi vești bune și le dorim o susținere pe măsură ! Mult succes !