O Dacie 1300 din 1975 a ajuns în inima Saharei după o aventură de mii de kilometri

O echipă de pasionați auto din România a reușit să ducă o Dacia 1300 veche de 51 de ani până în deșertul Sahara, într-o călătorie spectaculoasă care a traversat Europa și nordul Africii. Expediția, începută pe 1 mai din București, a avut ca destinație finală localitatea Merzouga, aflată la marginea dunelor sahariene.

Inițiatorul aventurii, Alex Dușca, spune că proiectul a pornit din dorința de a readuce în prim-plan spiritul autentic al jurnalismului auto, într-o perioadă în care mașinile sunt adesea reduse la simple liste de dotări și cifre tehnice, scrie dalydriven.ro.

„Mașinile au fost create pentru libertate, experiențe și prietenii, nu doar pentru fișe tehnice. De aceea am vrut să demonstrăm că o mașină cu suflet poate spune o poveste mai puternică decât orice prezentare modernă”, a explicat acesta.

Aventura nu a început însă deloc ușor. După ce automobilul fusese pregătit minuțios în România, chiar în dimineața plecării motorul a început să dea rateuri și să piardă putere. Mașina a fost transportată pe platformă până în Sanremo, unde echipa a petrecut ore întregi încercând să identifice problema.

Primele zile ale traseului au fost marcate de defecțiuni repetate. În Monaco, bătrâna Dacie a devenit rapid atracția străzilor, turiștii și românii întâlniți acolo oprindu-se pentru fotografii și discuții. Entuziasmul a fost însă întrerupt după doar câteva zeci de kilometri, când mașina s-a oprit pe banda de urgență în apropiere de Cannes.

Panica s-a instalat după aprinderea martorului de ulei, echipa temându-se că motorul cedează definitiv. După ore întregi de verificări și improvizații, cauza reală avea să fie descoperită abia în Benidorm: un simplu cablu de la bornă atingea suportul metalic al bateriei și provoca scurtcircuite care afectau întregul sistem electric.

„De acolo se ardeau platinele, de acolo fierbea bateria și tot de acolo veneau toate problemele”, povestește Alex Dușca.

După rezolvarea defecțiunii, traseul a continuat fără incidente majore prin sudul Spaniei, până în Tarifa, de unde echipa a traversat cu bacul spre Tanger. De aici, drumul a continuat prin Fes și apoi peste Munții Atlas, la aproape 1900 de metri altitudine.

Ultima provocare a venit chiar înainte de intrarea în deșert, când un jiclor de ralanti înfundat a făcut ca mașina să nu mai pornească. Reparația a durat doar câteva minute, iar automobilul românesc și-a continuat drumul spre Sahara.

Ajunși în Merzouga, membrii expediției au petrecut două zile într-o tabără amplasată între dune, bucurându-se de peisajul spectaculos și de reușita unei călătorii considerate de mulți imposibile pentru o mașină fabricată în urmă cu peste jumătate de secol.

„Scopul fusese atins: am ajuns cu o Dacie 1300 în Sahara. Este o experiență pe care ar trebui să o trăiești măcar o dată în viață”, a concluzionat Alex Dușca.