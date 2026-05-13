CNIR a aprobat soluțiile pentru nodurile rutiere ale Autostrăzii A13 Brașov–Bacău

Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat soluțiile de amenajare a nodurilor rutiere și poziționarea dotărilor aferente Autostrăzii A13 Brașov–Bacău, în cadrul Comisiei Tehnice pentru siguranța circulației rutiere.

Potrivit companiei, au fost aprobate soluțiile pentru cele 15 noduri rutiere de pe traseul viitoarei autostrăzi, amplasate în județele Brașov, Covasna și Bacău, precum și localizarea spațiilor de servicii, parcărilor de scurtă durată, centrelor de întreținere și coordonare și a punctelor de sprijin.

În județul Brașov sunt prevăzute cinci noduri rutiere: conexiunea cu Autostrada A3 Ploiești–Brașov, la care se adaugă nodurile de la Bod, Sânpetru, Hărman și Prejmer. În județul Covasna sunt incluse nodurile Sfântu Gheorghe, Moacșa, Târgu Secuiesc Vest, Târgu Secuiesc Nord și Lemnia.

Pentru județul Bacău, proiectul prevede noduri rutiere la Hârja, Onești Vest, Onești Nord, Răcăciuni și un nod de conexiune cu Autostrada A7 Focșani–Bacău.

CNIR a mai anunțat că parcările de scurtă durată și spațiile de servicii vor fi amenajate în zonele localităților Hălchiu, Hărman, Prejmer, Reci, Boroșneu Mare, Catalina, Lemnia, Oituz, Târgu Trotuș, Gura Văii și Orbeni.

Pe traseul Autostrăzii A13 Brașov–Bacău, cu o lungime estimată de 174 de kilometri, vor fi construite trei Centre de Întreținere și Coordonare și trei puncte de sprijin.

Reprezentanții companiei au precizat că realizarea autostrăzii va contribui la conectarea economică între Brașov și Bacău, la îmbunătățirea accesului la rețeaua europeană de transport TEN-T, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere, inclusiv prin implementarea sistemelor inteligente de transport ITS.