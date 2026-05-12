Victorie pentru Bacău: Spitalul Județean va avea cameră hiperbară. Proiectul AUR, votat în buget.

Bugetul Consiliului Județean Bacău a fost aprobat, iar printre rândurile sale se află o investiție pe care mii de familii o așteptau de ani de zile: o cameră hiperbară la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Proiectul, inițiat și susținut de consilierii județeni AUR, devine realitate.

Terapia cu oxigen în cameră hiperbară (HBOT) nu e un moft. Este șansa la vindecare pentru pacienții care se luptă pentru fiecare respirație. Este speranța pentru bolnavul oncologic ale cărui răni post-radioterapie refuză să se închidă luni de zile. Este o mână întinsă pentru copilul cu plagă cronică, pentru copiii din spectru autisn sau ADHD sau pentru vârstnicul cu osteoradionecroză.

Până ieri, diagnosticul venea la pachet cu o condamnare la drumuri. Bacău – București. București – Bacău. Zeci de ședințe, zeci de nopți la rude sau la hotel, zeci de zile de concediu fără plată pentru părinți. Pentru că la Bacău nu exista. Pentru că cel mai apropiat aparat era la 300 de kilometri distanță. Acum, acea sentință a fost anulată.

„Am făcut 40 de drumuri la București cu băiatul meu. 40.”

„Când medicii mi-au spus că Radu are nevoie de cameră hiperbară după radioterapie, am simțit că mă prăbușesc. Nu de diagnostic, ci de gândul că trebuie să plecăm din oraș. 40 de ședințe, 40 de drumuri. Am dormit pe bancheta din spate, am mâncat covrigi, doar ca să-i pot plăti cazarea lui. Dacă am fi avut aparatul la Bacău, veneam de acasă în fiecare zi. Pentru mame ca mine s-a votat azi.” – M. A., mama unui pacient oncologic din Bacău

Ce înseamnă, concret, votul de acumCamera hiperbară folosește oxigen 100% pur, administrat la presiune crescută, pentru a forța oxigenul să pătrundă în țesuturile afectate și a reporni mecanismele naturale de vindecare ale organismului. Este tratament de primă linie, recunoscut de Ministerul Sănătății, pentru intoxicații acute, embolii gazoase, infecții necrozante, grefe compromise și complicații severe post-radioterapie.

Este, totodată, terapia la care apelează complementar, sub strictă supraveghere medicală, pacienți oncologici și familii ale copiilor cu tulburări din spectrul autist sau ADHD, atunci când medicul curant consideră că poate aduce un beneficiu.

Cu finanțarea aprobată astăzi, Spitalul Județean de Urgență Bacău va putea achiziționa și instala echipamentul, iar băcăuanii vor face tratament acasă, lângă familiile lor.

Grupul consilierilor județeni AUR Bacău:

„Nu am propus o cameră hiperbară ca să bifăm o investiție. Am propus-o pentru că am stat de vorbă cu medici care ne-au spus: «Avem pacienți pe care îi pierdem pe drum». Am propus-o pentru că un județ cu 700.000 de locuitori nu poate trimite oamenii la 300 de kilometri pentru un tratament standard în Europa. Azi nu am câștigat noi, AUR. Azi au câștigat pacienții. Și asta e singura victorie care contează.”

Diana Enache, deputat AUR Bacău:

„Îi felicit din toată inima pe consilierii județeni AUR pentru că nu au renunțat. Au crezut în acest proiect când era doar o idee pe hârtie, l-au argumentat, l-au apărat și l-au votat. Mă înclin în fața fiecărui pacient care a bătut drumurile țării pentru o șansă la sănătate și în fața fiecărui părinte care a strâns din dinți între Bacău și Capitală. Ne bucuram ca prin aportul consilierilor AUR putrm face acest proiect sa devina realitate. Este despre dreptul băcăuanului de a se trata în județul său, la standarde europene. Este dovada vie că atunci când pui omul înaintea calculelor politice, se poate. De mâine, misiunea noastră este să ne asigurăm că aparatul ajunge cât mai repede în spital și că primul pacient intră pe ușă fără birocrație inutilă.”

Grupul consilierilor județeni AUR va solicita conducerii SJU Bacău demararea de urgență a procedurilor de achiziție publică și va monitoriza fiecare etapă, de la licitație până la punerea în funcțiune. Băcăuanii merită nu doar promisiunea, ci și rezultatul.