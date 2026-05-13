Jandarmii au intervenit după semnalarea prezenței unui urs în Comănești

Un echipaj din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a intervenit miercuri dimineață în Comănești, după ce printr-un apel la 112 a fost semnalată prezența unui urs în apropierea unei zone locuite.

Potrivit reprezentanților jandarmeriei, apelul a fost primit în jurul orei 07:30, iar echipajul direcționat la fața locului a efectuat verificări în zona indicată. În urma căutărilor, animalul nu a fost identificat în locul unde fusese semnalat.

Pentru a preveni eventuale riscuri, jandarmii au extins acțiunile de verificare și în zonele apropiate, monitorizând împrejurimile și folosind semnale acustice și luminoase pe timpul intervenției. Cu toate acestea, ursul nu a fost găsit în aria de căutare.

Reprezentanții IJJ Bacău au precizat că, la fața locului, nu a fost constituită echipa de intervenție formată din instituțiile cu atribuții în domeniu, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun în intravilanul localităților.

Jandarmii le recomandă cetățenilor ca, în astfel de situații, să apeleze de urgență numărul 112 și să evite orice tentativă de apropiere sau intervenție asupra animalului sălbatic.

Totodată, oamenii sunt sfătuiți să își protejeze animalele înainte de lăsarea întunericului, să nu lase resturi menajere depozitate necorespunzător și să respecte recomandările transmise prin mesajele RO-ALERT.