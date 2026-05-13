Karate/ Cupa României SKDUN: Știința Bacău: 11 sportivi, 29 de medalii

La finalul săptămânii trecute, Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari a găzduit Cupa României la karate SKDUN. CS Știința Bacău a participat cu 11 karateka, care au totalizat 29 de medalii: 14 de aur, zece de argint și cinci de bronz.

„În ciuda faptului că luna trecută am participat la Campionatul European SKDUN din Ungaria, iar câțiva sportivi nu au fost apți pentru Cupa României , am obținut rezultate foarte bune și la această competiție. Felicit toți sportivii pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute.

Va urma o perioadă de revenire și de refacere, după care ne vom pregăti pentru selecția lotului național din august în vederea participării la Campionatul Mondial SKDUN din octombrie, ce se va desfășura Lignano Sabbiadoro, în Italia”, a declarat antrenorul emerit al Științei Bacău, Adrian Loghin.

Rezultatele Științei Bacău la Cupa României SKDUN

Vlad Pește : locul 1 la kumite shobu ippon seniori masculin -80 kg, locul 2 kumite shobu sanbon seniori masculin -80 kg.

Andrei Roznov : locul 3 kumite shobu ippon seniori masculin +80 kg, locul 2 kumite shobu sanbon seniori masculin +80 kg.

Bianca Dumitru : locul 2 kumite shobu ippon seniori feminin -58 kg, locul 3 kumite shobu sanbon seniori feminin -58 kg, locul 3 kata seniori feminin Dan.

Robert Cicu : locul 1 kumite shobu ippon tineret masculin masculin -78 kg, locul 1 kumite shobu sanbon tineret masculin -78 kg, locul 1 kata tineret masculin Dan.

Daria Loghin : locul 2 kihon sanbon kumite juniori+tineret feminin 9-7 kyu, locul 1 kihon ippon kumite juniori+tineret feminin 9-7 kyu, locul 2 kata juniori+tineret feminin 9-4 kyu.

Daniel Georgescu : locul 2 kumite shobu ippon juniori masculin -60 kg, locul 1 kumite shobu sanbon juniori masculin -60 kg, locul 1 kata juniori masculin 3-1 kyu.

Andreea Sora : locul 1 kumite shobu ippon juniori feminin +58 kg, locul 2 kumite shobu sanbon juniori feminin +58 kg, locul 2 kata juniori feminin 3-1 kyu.

Darius Neagu : locul 1 kumite shobu ippon juniori masculin -68 kg, locul 1 kumite shobu sanbon juniori masculin -68 kg, locul 2 kata juniori masculin Dan.

Ștefan Crăcea : locul 1 kumite shobu ippon cadeți masculin -70 kg, locul 1 kumite shobu sanbon cadeți masculin -70 kg, locul 1 kata juniori masculin Dan.

Alexandra Măiță : locul 2 kumite shobu ippon juniori feminin +58 kg, locul 1 kumite shobu sanbon juniori feminin +58 kg.

Ana Maria Niculae : locul 3 kumite shobu ippon juniori feminin +58 kg, locul 3 kumite shobu sanbon juniori feminin +58 kg.