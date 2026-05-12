Primăria Onești explică de ce nu refolosește bulbii de lalele: „Economia cu orice preț nu înseamnă administrație responsabilă”

Primăria municipiului Onești a transmis explicații publice privind decizia de a nu refolosi bulbii de lalele de la un sezon la altul, după apariția unor comentarii în spațiul online legate de costurile amenajărilor florale din oraș.

Reprezentanții administrației locale au arătat că, deși bulbii de lalele pot fi reutilizați în teorie, procesul este unul complex, costisitor și fără garanția obținerii unor rezultate similare celor din primul sezon.

Potrivit municipalității, bulbii trebuie lăsați în pământ timp de patru până la șase săptămâni după căderea petalelor pentru a-și retrage energia, lucru considerat imposibil în condițiile în care zonele respective ar arăta neîngrijit, iar spațiile trebuie replantate rapid cu flori de sezon.

Ulterior, bulbii ar trebui scoși cu grijă din pământ, curățați, sortați manual, uscați în condiții controlate, tratați împotriva bolilor și depozitați luni întregi în spații speciale, înainte de a fi replantați în toamnă.

Chiar și în aceste condiții, administrația locală susține că mulți bulbi nu mai înfloresc, alții produc doar frunze, iar florile obținute sunt mai mici și neuniforme ca aspect și culoare.

„Exact acesta este motivul pentru care marile orașe, domeniile premium și producătorii profesioniști folosesc anual bulbi noi importați din Olanda atunci când își doresc un rezultat spectaculos și uniform”, au transmis reprezentanții Primăriei Onești.

Municipalitatea a invocat și lipsa resursei umane necesare pentru un astfel de proces. Potrivit administrației locale, angajații care se ocupă în prezent de scoaterea bulbilor desfășoară simultan activități de întreținere a spațiilor verzi, tunderea gazonului și plantarea celui de-al doilea sezon de flori, estimat la aproximativ 40.000 de răsaduri.

Reprezentanții Primăriei au precizat că angajarea chiar și a unei singure persoane dedicate exclusiv recuperării, tratării și depozitării bulbilor ar genera costuri salariale anuale mai mari decât valoarea de achiziție a celor aproximativ 130.000 de bulbi importați.

„A administra responsabil nu înseamnă să faci economie cu orice preț. Înseamnă să înțelegi diferența dintre cost, eficiență și calitate”, au mai transmis reprezentanții administrației locale, subliniind că obiectivul municipalității este ca orașul să arate bine în fiecare an, prin soluții considerate profesioniste și eficiente.