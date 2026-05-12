Acțiune de amploare la Aeroportul Bacău: controale, câini antidrog și verificări e-DAC

Astăzi, 12 mai, în incinta Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, a fost desfășurată o amplă acțiune în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Activitatea a fost organizată și coordonată de polițiștii din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Bacău.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate verificări privind legalitatea șederii cetățenilor străini, autenticitatea documentelor de călătorie și respectarea condițiilor de intrare și ședere pe teritoriul României. De asemenea, oamenii legii au urmărit prevenirea și combaterea traficului ilegal de migranți și a altor fapte contravenționale sau penale.

Pentru verificarea documentelor de călătorie au fost utilizate dispozitivele e-DAC, iar în zona de îmbarcare și debarcare au acționat și câini de serviciu ai Poliției și Jandarmeriei, specializați în detectarea substanțelor stupefiante și menținerea ordinii publice. Totodată, pasagerii au primit informații privind modalitatea de eliberare a cărții de identitate electronice.

La activitate au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, reprezentanți ai Serviciului pentru Imigrări Bacău, lucrători ai Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Bacău, reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău, precum și polițiști ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Bacău.

În intervalul orar 08:00 – 12:00, polițiștii de frontieră au verificat peste 1.000 de pasageri pe fluxurile Schengen și Non-Schengen. Totodată, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au legitimat aproximativ 200 de persoane în perimetrul aeroportului, utilizând terminalele e-DAC.

În urma controalelor, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, dintre care două pentru abateri la regimul rutier și trei în baza Legii nr. 38/2003.

Potrivit autorităților, acțiunea a avut ca scop consolidarea cooperării interinstituționale și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni, în contextul prevenirii și combaterii fenomenelor infracționale transfrontaliere.