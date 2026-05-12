Aeroitalia suspendă zborurile Roma–Bacău și Roma–București din cauza creșterii costurilor cu combustibilul

Compania aeriană Aeroitalia a anunțat suspendarea temporară a zborurilor operate între aeroportul Roma Fiumicino și orașele Bacău și București, începând din luna iunie 2026.

Potrivit unui comunicat transmis de operatorul aerian, decizia a fost luată pe fondul creșterii semnificative a costurilor cu combustibilul și al condițiilor actuale de piață, care fac aceste rute nesustenabile din punct de vedere economic.

Suspendarea vizează exclusiv cursele către și dinspre România. Reprezentanții companiei au precizat că măsura este una temporară și au transmis mulțumiri pasagerilor pentru înțelegere.

Totodată, Aeroitalia și-a reafirmat angajamentul de a relua zborurile către Bacău și București „cât mai curând posibil”, în funcție de evoluția condițiilor economice și operaționale.