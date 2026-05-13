Pompierii ISU Bacău participă la etapa zonală a Competiției Naționale de Descarcerare și Prim Ajutor de la Botoșani

Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău participă, în perioada 13–15 mai 2026, la etapa zonală a Competiției Naționale de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat, desfășurată la Botoșani. Evenimentul reunește echipaje profesioniste din zona Moldovei, într-un amplu exercițiu de pregătire și evaluare a capacității de intervenție în situații de urgență.

ISU Bacău participă cu un echipaj format din pompieri specializați în intervenții de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, domenii în care salvatorii băcăuani își consolidează constant pregătirea prin exerciții tactice, instruiri periodice și intervenții operative reale.

Competiția reprezintă un cadru complex de testare a abilităților tehnice și a capacității de lucru în echipă, prin simularea unor scenarii dinamice de intervenție cu victime încarcerate în autoturisme avariate, unde fiecare secundă și fiecare decizie pot fi decisive.

Lotul reprezentativ al județului Bacău este coordonat de căpitanul Cătălin Vătămanu, în calitate de șef al lotului, și este alcătuit din plutonier adjutant șef Ovidiu Pintilie, plutonier major Gabriel Ungureanu, plutonier major Marius Vlad, plutonier major Răzvan Popa, plutonier Druga-Antica Ionuț și plutonier Iulian Ioancea.

Echipajul ISU Bacău concurează alături de reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență din Iași, Piatra Neamț, Suceava, Vaslui și Botoșani, într-un format axat pe tehnici de descarcerare din vehicule avariate și acordarea primului ajutor calificat.

Pentru pompierii băcăuani, participarea la astfel de competiții reprezintă o formă de perfecționare continuă a intervențiilor reale, în care coordonarea, aplicarea procedurilor și reacția rapidă sunt esențiale pentru salvarea de vieți omenești. Totodată, evenimentul contribuie la schimbul de bune practici între echipajele operative din regiune și la consolidarea standardelor de intervenție la nivel național.

Echipajul care va obține cel mai bun punctaj va reprezenta zona Moldovei la faza națională a competiției.