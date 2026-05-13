Excelență în educația ecologică: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău a obținut calificativul „Excepțional”

Ziua de 12 mai a marcat un nou moment istoric pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău. În urma procesului riguros de reevaluare din cadrul Programului Mondial „Eco-Schools”, unitatea de învățământ a demonstrat încă o dată că respectul pentru mediul înconjurător nu este doar o lecție teoretică, ci un mod de viață asumat.

Drumul către sustenabilitate a început pentru „Cuza” în anul 2007, când școala a făcut primii pași în cel mai mare program de educație pentru dezvoltare durabilă din lume. Perseverența elevilor și a cadrelor didactice a fost răsplătită trei ani mai târziu, în 2010, când școala a obținut pentru prima dată statutUL de Eco-Școală și simbolul internațional al excelenței ecologice: Steagul Verde.

Conform regulamentului internațional, statutul de Eco-Școală trebuie reconfirmat o dată la doi ani. Reevaluarea de ieri a fost una specială, marcând cel de-al 9-lea examen de maturitate ecologică susținut de instituție.

Comisia de evaluare a analizat progresele realizate în gestionarea resurselor, reducerea deșeurilor și implicarea activă a elevilor în proiecte comunitare. Rezultatul a fost pe măsura eforturilor depuse: calificativul „Excepțional”.

„Această performanță nu este doar a școlii, ci a fiecărui copil care a înțeles că o planetă curată începe cu un gest mic. Menținerea Steagului Verde pentru a noua oară consecutiv confirmă faptul că la noi, ecologia este o tradiție, nu doar un proiect de moment.”, a declarat conducerea instituției.

Felicitări elevilor, profesorilor și părinților pentru această reușită remarcabilă!

Steagul Verde continuă să fluture cu mândrie deasupra Școlii „Alexandru Ioan Cuza”.