Medicii Spitalului din Buhuși fac primii pași spre chirurgia robotică după o sesiune de pregătire în Polonia

O echipă de medici chirurgi ai Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a participat la Varșovia, în Polonia, la o primă sesiune de prezentare și interacțiune practică dedicată chirurgiei robotice, una dintre cele mai avansate direcții ale medicinei moderne.

Reprezentanții unității medicale au precizat că o a doua echipă de chirurgi urmează să participe la astfel de programe în perioada următoare, iar experiența acumulată marchează începutul unui nou drum pentru dezvoltarea serviciilor medicale oferite de spital.

„Pentru unii poate părea doar o vizită profesională. Pentru noi, este începutul unui drum”, au transmis reprezentanții spitalului într-o postare publică.

Potrivit conducerii unității medicale, participarea la programe internaționale de acest tip reprezintă mai mult decât formare profesională, oferind acces la inovație medicală, schimb de experiență cu centre europene performante, dezvoltarea competențelor chirurgicale și pregătirea pentru medicina viitorului.

Reprezentanții spitalului au subliniat că experiența ultimilor ani a demonstrat că obiective considerate cândva imposibile au devenit realitate prin muncă, perseverență și viziune, multe dintre acestea făcând deja parte din activitatea curentă a spitalului din Buhuși.

Totodată, conducerea unității medicale a lansat în spațiul public ideea implementării chirurgiei robotice și la Buhuși într-un viitor apropiat, apreciind că dezvoltarea unui spital înseamnă nu doar investiții în infrastructură, ci și în oameni, pregătire profesională și tehnologii medicale moderne.

„Credem că spitalele din provincie trebuie să aibă curajul să gândească modul în care își văd viitorul serviciilor medicale și să construiască etapă cu etapă proiecte care cresc calitatea actului medical și încrederea pacienților”, au mai transmis reprezentanții spitalului.