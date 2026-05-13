Elev din Bacău, în lotul României la Olimpiada Internațională de Filosofie 2026

Deșteptarea

Elevul Emanuel Petrescu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Filosofie 2026, competiție care se desfășoară în perioada 14–17 mai, la Varșovia.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții colegiului băcăuan, care au transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru performanța elevului. Potrivit instituției, participarea la o competiție internațională de asemenea nivel reprezintă „mult mai mult decât performanță academică”, fiind asociată cu „curajul de a pune întrebări, răbdarea de a căuta sensuri și puterea de a merge mai departe prin muncă, reflecție și pasiune autentică pentru cunoaștere”.

Profesorul coordonator al elevului este Emilia Cloșcă.

Reprezentanții colegiului și-au exprimat convingerea că Emanuel Petrescu va reprezenta „cu eleganță și profunzime România și valorile Colegiului Național «Gheorghe Vrănceanu»”, menționând rigoarea, curiozitatea și bucuria de a învăța printre principiile promovate de instituție.

În mesajul publicat de colegiu este citat și scriitorul Albert Camus: „Lupta însăși către culmi este de ajuns pentru a umple o inimă de om.”

