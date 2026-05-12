Judo: Ioana Cociorbă (SCM Bacău), bronz național la senioare

SCM Bacău urcă pe podiumul național și în competițiile de seniori. Și o face prin componenta lotului olimpic de la Cluj, Ioana Cociorbă.

După rezultatele remarcabile obținute la nivel de junioare, judoka antrenată de Constantin Manole la SCM Bacău a cucerit medalia de bronz în limitele categoriei de greutate 78 kg cu ocazia Campionatului Național rezervat seniorilor și derulat la finalul săptămânii trecute, în localitatea arădeană Ghioroc.

Reușita Ioanei Cociorbă a fost salutată de profesorul Constantin Manole cu următoarele cuvinte:

„Ioana merită toate felicitările pentru performanța sa, care are în spate munca și disciplina de care a dat dovadă încă de la vârsta de șase ani, atunci când a pășit pentru prima oară în sala de judo. Datorită perseverenței sale, rezultatele nu au întârziat să apară, inclusiv la nivel de senioare.

Suntem mândri de aceste reușite și îi dorim sportivei noastre mult succes la viitoarele competiții naționale și internaționale”.