PUZ-ul noului Stadion Municipal din Bacău, pe masa Consiliului Local. Primarul anunță „un pas important” pentru viitoarea arenă

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, anunță un nou pas administrativ pentru realizarea noului Stadion Municipal. Edilul a transmis că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al viitoarei arene sportive va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința programată miercuri, 13 mai.

Potrivit acestuia, aprobarea PUZ-ului reprezintă o etapă esențială pentru demararea efectivă a proiectului, fiind pentru prima dată când inițiativa ajunge într-o fază concretă de reglementare urbanistică.

Documentația stabilește destinația întregii zone sportive și regulile de dezvoltare aferente, incluzând arena sportivă, terenuri de antrenament și tenis, spații de cazare și pregătire pentru sportivi, parcări și infrastructura rutieră necesară.

Primarul susține că demersul are și rolul de a elimina „speculațiile imobiliare” privind terenurile din zonă, PUZ-ul confirmând destinația exclusiv sportivă și comunitară a perimetrului.

În același timp, administrația locală propune majorarea suprafeței de spații verzi din zonă, de la 109.000 de metri pătrați la 127.000 de metri pătrați.

După aprobarea Planului Urbanistic Zonal, municipalitatea intenționează să treacă la etapa de proiectare a stadionului la standarde moderne și la identificarea unor parteneriate cu mediul privat local pentru susținerea investiției.