Elena Geangu – adolescenta care transformă lectura și teatrul în destin

Într-o vreme în care performanța pare măsurată doar în cifre, diplome sau expunere rapidă pe rețele sociale, există tineri care își construiesc drumul altfel: în liniștea unei cărți, în emoția unei replici rostite pe scenă sau în curajul de a-și căuta propria voce. Elena Geangu este unul dintre acești tineri.

Elevă a Colegiul Național Ferdinand I și membră a Clubului de lectură „Ești în cărți”, coordonat de profesoara Simona Șova, Elena și-a conturat în ultimii ani profilul unei adolescente pentru care cultura nu este doar un exercițiu școlar, ci o formă de viață. În jurul ei se simte acea rară combinație dintre sensibilitate artistică, disciplină și profunzime intelectuală.

La întâlnirile clubului de lectură, colegii o cunosc drept tânăra care pătrunde dincolo de suprafața textelor și care caută mereu sensurile ascunse ale personajelor și ale lumii. În schimb, pe scenă, Elena pare să se transforme complet. Emoția devine forță, iar timiditatea firească a adolescenței lasă loc unei prezențe scenice sigure și expresive.

Această transformare artistică s-a văzut și în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului Național „Serile Teatrului Studențesc” (STS), unde Trupa de teatru A.C.T. Bacău a obținut TROFEUL STS pentru „Cel mai bun spectacol”. Pentru Elena și colegii săi, distincția a reprezentat mai mult decât un premiu: confirmarea faptului că pasiunea, munca și răbdarea pot construi performanțe autentice.

Profesorii spun că succesul ei nu este întâmplător. În spatele fiecărei apariții scenice există ore întregi de repetiții, atenție la detalii și dorința sinceră de a evolua. Tocmai această seriozitate i-a adus rezultate remarcabile și în competițiile academice.

La Concursul Național de creativitate în limba engleză „Speak Out”, etapa județeană, Elena a obținut Premiul I la secțiunea „Monologue”, calificându-se la etapa națională. Performanța confirmă nu doar stăpânirea limbii engleze, ci și capacitatea de a transmite emoție și autenticitate prin cuvânt.

Pasiunea pentru lectură și reflecție s-a regăsit și în rezultatele obținute la Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”, unde a primit Mențiune la etapa județeană, precum și la Olimpiada Națională „Cultură și spiritualitate românească”, competiție în care a demonstrat o matură înțelegere a dimensiunii spirituale și culturale a existenței.

Un alt moment important din parcursul său a venit odată cu Concursul Național „Alecsandriana – creativitate și literatură”, ediția a XVIII-a, unde Elena Geangu a obținut Premiul Special la secțiunea Creație literară – Limba română. Distincția vorbește despre o voce literară aflată la început de drum, dar deja capabilă să atragă atenția prin sensibilitate și expresivitate.

Privind-o, profesorii și colegii văd nu doar o elevă talentată, ci un tânăr om care își construiește, pas cu pas, propria poveste. O poveste despre educație, artă și curajul de a rămâne autentic într-o lume grăbită.

Iar poate acesta este cel mai important lucru pe care Elena Geangu îl transmite generației sale: că lectura poate deveni libertate, teatrul poate deveni lumină, iar cultura poate oferi aripi suficiente pentru a atinge absolutul.