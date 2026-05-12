Închiderea balconului: ce acte sunt necesare și cum se obține mai simplu autorizația de construire

Tot mai mulți proprietari de apartamente aleg să își închidă balconul sau logia, fie pentru un plus de confort, fie pentru reducerea zgomotului, protecție împotriva prafului ori extinderea spațiului util al locuinței. Chiar dacă astfel de lucrări sunt întâlnite frecvent în marile orașe, legislația românească prevede în continuare obligația obținerii unei autorizații de construire înainte de începerea intervențiilor.

Vestea bună pentru proprietari este că procedura a fost simplificată în ultimii ani, iar documentația necesară este mai redusă decât în cazul altor lucrări de construcții.

Autorizația rămâne obligatorie

Potrivit Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, închiderea unui balcon sau a unei logii nu poate fi realizată legal fără autorizație emisă de autoritatea locală.

Chiar dacă mulți proprietari consideră că este vorba despre o intervenție minoră, modificarea aspectului exterior al clădirii impune respectarea procedurilor urbanistice și tehnice prevăzute de lege.

Autorizația de construire este documentul oficial prin care administrația locală aprobă executarea lucrărilor și verifică respectarea normelor privind siguranța, aspectul construcției și integrarea acesteia în ansamblul arhitectural al imobilului.

Documentație simplificată pentru închiderea balconului

Față de alte lucrări de construcții, legea permite obținerea autorizației pe baza unei documentații simplificate.

Astfel, proprietarii trebuie să pregătească:

un memoriu de arhitectură;

releveul apartamentului;

fațada clădirii;

propunerea de închidere a balconului sau logiei;

avizul proiectantului inițial sau, după caz, o expertiză tehnică pentru spațiul respectiv.

Simplificarea procedurii are scopul de a reduce birocrația și de a permite proprietarilor să intre mai rapid în legalitate atunci când doresc să efectueze astfel de lucrări.

Reguli speciale pentru apartamentele de la parter

În cazul balcoanelor sau logiilor aflate la parterul blocurilor, legea prevede o condiție suplimentară.

Din 2020, proprietarii trebuie să obțină acordul asociației de proprietari pentru realizarea lucrărilor. Înainte de modificarea legislației era necesar acordul direct al vecinilor.

Acordul asociației este necesar atunci când lucrările sunt motivate de aspecte legate de securitate, reducerea zgomotului, protecția împotriva noxelor sau a gunoaielor ori pentru siguranța și sănătatea locatarilor.

În cât timp se emite autorizația

Conform prevederilor legale, autorizația de construire trebuie emisă în cel mult 30 de zile de la depunerea documentației complete.

Termenul poate varia însă în practică în funcție de complexitatea proiectului, de eventualele clarificări solicitate de autorități sau de volumul de lucru al instituției emitente.

De ce este importantă respectarea procedurii

Specialiștii atrag atenția că efectuarea lucrărilor fără autorizație poate atrage amenzi și obligația readucerii construcției la forma inițială.

În plus, în cazul vânzării apartamentului, modificările neautorizate pot crea probleme la întocmirea documentației cadastrale sau la tranzacționarea imobilului.

Închiderea balconului poate părea o intervenție banală, însă legea tratează aceste modificări ca pe lucrări care influențează aspectul și structura clădirii. Tocmai de aceea, chiar dacă procedura a devenit mai simplă, respectarea pașilor legali rămâne esențială pentru evitarea problemelor ulterioare.