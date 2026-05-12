Patronii sălilor de jocuri de noroc contestă în instanță hotărârea de interzicere a păcănelelor în locațiile fizice

Primarul municipiului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat că operatorii din industria jocurilor de noroc au depus plângeri împotriva hotărârii Consiliului Local prin care a fost interzisă activitatea sălilor de păcănele în locațiile fizice din oraș.

Edilul a declarat că se aștepta la reacția patronilor din domeniu, însă administrația locală nu intenționează să renunțe la măsurile adoptate. Potrivit acestuia, fenomenul dependenței de jocuri de noroc a afectat numeroase familii și comunități, iar autoritățile locale au obligația de a pune pe primul loc protecția cetățenilor.

„Închiderea păcănelelor nu este un atac asupra libertății economice, ci o încercare de a reduce un fenomen care produce datorii, depresie și dependență”, a transmis primarul municipiului Bacău.

Acesta a precizat că va propune consilierilor locali respingerea plângerilor formulate de operatorii economici, în cadrul ședinței de Consiliu Local programate miercuri.

Primarul a mai susținut că o parte dintre spațiile în care funcționau săli de jocuri s-au închis deja, iar în locul acestora au început să apară alte tipuri de afaceri. În opinia sa, acest lucru contrazice avertismentele unor consilieri locali care s-au opus proiectului și au susținut că măsura ar duce la falimente și pierderi economice.

Totodată, administrația locală din Bacău a anunțat lansarea unei campanii de informare și conștientizare privind efectele dependenței de jocuri de noroc. Proiectul, derulat prin Direcția de Asistență Socială, ar urma să ajungă la aproximativ 700 de adolescenți, dar și la câteva sute de părinți, profesori și consilieri școlari din municipiu.