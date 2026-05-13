Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, organizate după un nou model centrat pe competențe

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a anunțat că evaluările naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară în anul școlar 2025-2026 într-un nou cadru metodologic, reglementat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6.405/2025.

Potrivit instituției, modificările urmăresc transformarea evaluării într-un instrument orientat spre dezvoltarea competențelor reale ale elevilor și sprijinirea progresului individual, accentul fiind pus pe înțelegerea și aplicarea cunoștințelor, nu doar pe memorare.

Subiectele sunt construite pornind de la situații apropiate de experiența copiilor, iar itemii vizează dezvoltarea alfabetizării funcționale și a gândirii critice. Elevii vor avea de rezolvat cerințe care presupun interpretarea informațiilor din texte, formularea și argumentarea opiniilor, identificarea unor soluții practice și aplicarea cunoștințelor în contexte interdisciplinare.

La nivelul județului Bacău, la evaluările naționale sunt înscriși 5.477 de elevi de clasa a II-a, dintre care 39 în învățământul privat și 5.438 în învățământul de stat. Pentru clasa a IV-a sunt înscriși 5.603 elevi, iar pentru clasa a VI-a – 5.241 de elevi.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău precizează că, prin introducerea itemilor-pilot și prin corelarea evaluărilor cu standardele internaționale de tip Programme for International Student Assessment, Trends in International Mathematics and Science Study și Progress in International Reading Literacy Study, sistemul educațional urmărește o pregătire mai eficientă a elevilor pentru provocările viitoare.

Calendarul evaluărilor începe pe 12 mai, cu probele de limbă și comunicare pentru elevii claselor a II-a, și continuă până la finalul lunii mai cu testările pentru clasele a IV-a și a VI-a.

Reprezentanții ISJ Bacău subliniază că rezultatele nu se trec în catalog și nu sunt utilizate pentru ierarhizarea elevilor, scopul evaluărilor fiind unul diagnostic și formativ, pentru adaptarea procesului educațional la nevoile fiecărui copil.

„Evaluările naționale reprezintă un instrument de sprijin pentru elevi, profesori și părinți, contribuind la construirea unui parcurs educațional echilibrat și orientat spre competențe utile în viața de zi cu zi”, a transmis inspectorul școlar general Ana-Maria Egarmin.