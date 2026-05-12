Licitațiile Primăriei Bacău pentru parcări duc la situații absurde: un loc a ajuns la 1.720 lei

Primele licitații organizate de Primăria Bacău pentru atribuirea locurilor de parcare rezidențiale în municipiul Bacău au generat deja situații considerate absurde de mulți locatari: un loc de parcare a fost adjudecat pentru suma de 1.720 de lei.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Bacău, în zona Martir Horia 1 au fost disponibile 112 locuri de parcare, însă au fost depuse 119 cereri eligibile. În urma acestei diferențe dintre cerere și ofertă, municipalitatea a decis organizarea unei licitații, conform regulamentului local.

„Prin licitație, locurile au fost alocate în funcție de interesul și oferta locatarilor din zonă. Asta înseamnă că prioritatea nu mai este strict pe principiul «primul venit, primul servit», locurile sunt atribuite celor care le valorizează cel mai mult”, a transmis primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

În urma procedurii, 117 locuri au fost atribuite la valori cuprinse între 240 și 1.720 lei.

Situația ridică însă numeroase semne de întrebare. În primul rând, suma maximă atinsă este imensă.

În al doilea rând, licitațiile scot la iveală problema reală a municipiului: numărul locurilor de parcare este mai mic decât numărul autoturismelor deținute de locatari. În acest context, Primăria nu a explicat încă ce se va întâmpla cu proprietarii care nu reușesc să obțină un loc prin licitație și unde își vor putea lăsa mașinile.

Administrația locală susține că noul sistem urmărește „o distribuție mai eficientă a spațiilor disponibile” și alinierea municipiului Bacău la practicile existente în alte orașe.

„Începem să facem ordine în parcările orașului”, a mai transmis edilul.

Licitațiile pentru parcările de reședință reprezintă o premieră pentru municipiul Bacău și ar putea continua și în alte cartiere unde cererea depășește numărul locurilor disponibile.