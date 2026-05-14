Bugetul municipiului Bacău pe 2026 a fost aprobat după o ședință-maraton a Consiliului Local

Viceprimarul Leonard Bulai: „Un buget de austeritate, construit pe continuarea investițiilor și asigurarea serviciilor publice”

Consiliul Local al municipiului Bacău a aprobat, după o ședință-maraton desfășurată miercuri, bugetul municipiului pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Leonard Ioan Bulai, care a descris documentul financiar drept „un buget de austeritate”, construit pe două direcții principale: continuarea investițiilor deja începute și menținerea serviciilor publice.

Potrivit administrației locale, bugetul municipiului este împărțit în 641 de milioane de lei pentru funcționare și 452 de milioane de lei pentru dezvoltare. Reprezentanții Primăriei susțin că fondurile alocate investițiilor vor permite continuarea procesului de modernizare a orașului și finalizarea unui număr cât mai mare de proiecte în curs.

În cadrul aceleiași ședințe au fost aprobate și proiecte privind racordarea Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău și a Inspectoratul de Poliție Județean Bacău la sistemul Thermoenergy Group SA, măsură care urmărește creșterea eficienței sistemului public de termoficare. Investiția pentru spital este estimată la 1,5 milioane de lei, iar cea pentru sediul poliției la două milioane de lei. Potrivit viceprimarului, 85% din valoarea proiectelor este finanțată prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltării, municipalitatea urmând să suporte doar cofinanțarea de 15%.

Consilierii locali au aprobat și tarifele în baza cărora va funcționa serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, administrat de SSPM Bacău, precum și mai multe proiecte sociale derulate prin Direcția de Asistență Socială. Unul dintre acestea vizează prevenirea și tratarea dependenței de jocuri de noroc în rândul adolescenților și al specialiștilor implicați în activități educaționale și sociale.

Pe ordinea de zi s-au aflat și proiecte privind actualizarea inventarului domeniului public, declararea unor terenuri de uz și interes public pentru viitoare investiții, precum și proceduri de vânzare prin drept de preempțiune sau licitație pentru anumite terenuri și locuințe.

În ceea ce privește activitatea sălilor de jocuri de noroc din municipiu, Consiliul Local a respins două plângeri formulate împotriva hotărârii prin care administrația locală a decis închiderea activităților de gambling în locațiile fizice din oraș.

Totodată, aleșii locali au aprobat un proiect privind protejarea patrimoniului funerar din Cimitirul Central Bacău, măsură prin care municipalitatea urmărește inventarierea și întreținerea mormintelor personalităților locale considerate importante pentru comunitate.

Un alt proiect important aprobat în ședință a fost Planul Urbanistic Zonal pentru zona Stadionul Municipal Bacău. Potrivit administrației locale, documentul stabilește direcțiile de amenajare urbanistică din jurul viitorului stadion și reprezintă o etapă esențială pentru continuarea proiectului.