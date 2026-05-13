Bărbat reținut după ce ar fi incendiat acoperișul locuinței unui prieten, în urma unui conflict spontan

Un bărbat de 41 de ani din Bacău a fost identificat și reținut de polițiști, fiind bănuit că ar fi incendiat acoperișul locuinței unui prieten, în urma unui conflict spontan.

Potrivit Poliția Română, la data de 13 mai, polițiștii Secției 2 Poliție Bacău, împreună cu criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Bacău, la domiciliul suspectului.

Din cercetările efectuate a reieșit că incidentul ar fi avut loc în noaptea de 26 aprilie, când bărbatul ar fi incendiat acoperișul casei unui bărbat de 34 de ani, din municipiu. Prejudiciul provocat a fost estimat la aproximativ 5.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au reușit identificarea suspectului, iar după administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.