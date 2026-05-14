Karate/ Kumite Full Contact Knockdown: Performanță, disciplină și spectacol la cea de-a șaptea ediție a Cupei Phoenix

O nouă reușită marca CS Phoenix Bacău. De data aceasta, cu ocazia ediției a șaptea a Cupei Phoenix, competiție de karate full contact knockdown. Cupa Phoenix a reunit weekendul trecut în localitatea băcăuană Valea Seacă un număr de 150 de sportivi de la nouă cluburi din România și Republica Moldova. Karateka de la grupări din București, Buzău, Galați, Bacău, Tazlău, Iași și Florești s-au întrecut într-o atmosferă extraordinară, demonstrând un nivel tehnic impresionant și o pregătire de excepție.

Competiția s-a derulat în sistem kumite full contact knockdown, una dintre cele mai spectaculoase și solicitante forme de luptă, unde sportivii și-au etalat curajul, disciplina și calitatea tehnică la cel mai înalt nivel. Publicul prezent a avut parte de meciuri intense, care s-au dovedit un adevărat exemplu de respect și fair-play.

„Nivelul și evoluția competitorilor arată cât de mult se dezvoltă această ramură sportivă de la un an la altul, iar astfel de întreceri reprezintă o etapă extrem de importantă în pregătirea intensă pentru competițiile internaționale viitoare, unde sportivii noștri vor reprezenta cu mândrie clubul și România”, a declarat reprezentanta clubului CS Phoenix Bacău, antrenoarea Luminița Dan.

„Ca organizatori dorim să transmitem mulțumiri speciale pentru sprijinul și susținerea oferită de domnul primar Ioan Pravăț și de domnul viceprimar Ioan Lepșa, care au fost alături de sport și de tinerii performeri. De asemenea, mulțumiri sincere firmelor partenere pentru implicare și susținere, Telesystem și DJ David, care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului. Un rol esențial îl au și părinții sportivilor, cei care îi susțin zilnic, îi încurajează și fac numeroase sacrificii pentru ca aceștia să poată participa la antrenamente și competiții. Fără sprijinul familiei, performanța nu ar fi posibilă”, a punctat Luminița Dan, care a concluzionat:

„În spatele fiecărui campion se află un copil care a avut curajul să înceapă, un antrenor care a crezut în el și părinți care nu au renunțat niciodată să îl susțină. Clubul nostru continuă să formeze nu doar sportivi puternici, ci și caractere puternice, bazate pe disciplină, respect, muncă și ambiție. Prin seriozitate și dedicare, tot mai mulți copii descoperă că sportul poate deveni drumul către încredere, performanță și succes. La CS Phoenix nu construim doar campioni în competiții, ci oameni puternici pentru viață”.

Rezultatele obținute de Phoenix Bacău

Locul 1 : Sofia Popa, Eduard Bunduc, Vlăduț Roșu, David Trifan, David Puiu, Matei Condrea, Ștefania Brașoveanu, David Colceru, Raluca Bulmoagă, Mario Lupan, Georgiana Ungureanu.

Locul 2 : Sara David, David Petrea, Ștefania Petrea, George Popa, Mara Pitirici, Alexandru Rusu, Darius Lichi, Diana Vișan, Luca Prutianu, Achim Hermeziu, Sofia Hermeziu, Vlad Păduraru, Matei Mistode, Larisa Axintoi, Ștefan Axintoi.

Locul 3 : Matei Budău, Patrick Tulbure, Luca Albu, Ariana Furtună, Ema Gherasim, David Cristea, Tudor Petri, Matei Prutianu, Cătălina Panoschi, Carla Hermeziu, Matei Liche, Sofia Ungureanu, Andrei Ungureanu.