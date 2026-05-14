Înălțarea Domnului

La patruzeci de zile după sărbătoarea Paștelui, Biserica ne invită să trăim solemnitatea Înălțării lui Isus la Cer cu o atitudine plină de bucurie și de speranță.

Trăim bucuria faptului că Isus se înalță la cer, se înalță la Dumnezeu Tatăl și suntem întăriți în speranța că vom ajunge și noi acolo într-o zi.

Lectura din Faptele apostolilor ne descrie cum Isus se retrage sub privirile discipolilor săi, în timp ce pentru ucenici vine momentul ca ei să-și înceapă misiunea.

Înălțându-se la cer, Isus le oferă ucenicilor oportunitatea să devină protagoniști ai misiunii pe care el a început-o. Isus vrea ca și noi să fim protagoniști. Protagoniști ai vieții noastre, nu spectatori pasivi. Iar cel care ne ajută să devenim protagoniști este Duhul Sfânt, Mângâietorul, cel promis, pe care îl va trimite de la Tatăl.

Odată cu Înălțarea lui Isus la cer se încheie timpul prezenței sale vizibile între noi şi începe timpul prezenței sale invizibile, o prezență animată de Duhul Sfânt care acționează în Biserică.

În același timp, Înălțarea ne orientează și către ziua în care Cristos va veni în glorie, după cum ne spune aceeași lectură din Faptele Apostolilor: „Acest Isus, care a fost înălțat de la voi la cer, va veni tot aşa cum l-ați văzut mergând spre cer” (Fap 1,11).

Dar în așteptarea venirii lui Isus nu trebuie să ne petrecem timpul „privind spre cer”, adică stând degeaba. Avem o misiune de îndeplinit, fiecare în locurile în care ne desfășurăm activitățile zilnice.

Iar în momentele de greutate, de încercare și de ispită să ne amintim cuvintele lui Isus din Evanghelie (Mt 28,20): „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii!”

Întăriți de aceste cuvinte, să ne reînnoim credința în Isus Cristos care a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri, de unde l-a trimis pe Duhul Sfânt care ne inspiră și ne ajută să ne îndeplinim misiunea pe acest pământ.

Sub călăuzirea Duhului Sfânt să descoperim cheia care ne va deschide poarta cerului și ne va permite accesul la slava în care a intrat Isus, mergând înaintea noastră.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă