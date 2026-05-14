Sărbătoarea Artelor la Centrul de Cultură „George Apostu”

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău organizează, în perioada 14–15 mai 2026, o nouă ediție a proiectului „Sărbătoarea Artelor”, un eveniment vibrant care aduce împreună diverse forme de expresie artistică.

Evenimentele debutează pe 14 mai 2026, ora 17.00, cu expoziția retrospectivă de pictură „Toate drumurile duc la… Paris” a lui Constantin Calafateanu, artist român intrat în conștiința publică după mai bine de două decenii de la trecerea în veșnicie, prin efortul fiicei sale, doamna Liliana Maria Moise.

Expoziția este curatoriată și prezentată de criticul și istoricul de artă dr. Luiza Barcan. Invitat special în program: Gheorghe Dican, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România.

„Sărbătoarea artelor” continuă în data de 15 mai 2026, ora 18.00, cu recitalul extraordinar „Românescul dor”, susținut de muzicienii Gabriela Iștoc (soprană), una dintre cele mai în vogă artiste lirice ale momentului, Oanda-Aida Avram (pian), Liviu Avram (nai) și Sorin Sîrbu (clarinet), într-un program muzical inedit dedicat valorificării și promovării creațiilor inspirate din universul folcloric autohton.

În Anul Brâncuși, avem astfel prilejul să ne reamintim de creațiile și personalitățile a trei artiști români din generații diferite, dar ale căror drumuri se întâlnesc pe malurile Senei. Expoziția retrospectivă Constantin Calafateanu se înscrie în seria manifestărilor dedicate Anului Brâncuși și capătă o semnificație aparte în contextul organizării sale de către Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău. Urmaș al lui Brâncuși, părintele sculpturii moderne, George Apostu, și-a aflat împlinirea artistică în capitala europeană a artelor, asemenea înaintașului său. Un destin relativ asemănător l-a avut și pictorul Constantin Calafateanu, format ca artist la Academia Julien din Paris, cunoscut și recunoscut mai degrabă aici, decât în țara natală.

Constantin Calafateanu, pictor și literat român, s-a născut la Tulcea, pe 23 mai 1911. A absolvit Facultatea de Litere din Lyon – Franța (1928-1929), Facultatea de Litere de la Sorbona şi Academia Julian – Paris (1929-1931). A obținut o licență în litere și filosofie la Universitatea din București (1932); a urmat studii doctorale la Iași, cu teza „Lamartine şi scriitorii români”, până în 1949, când a fost arestat, petrecând șapte ani de detenție în închisorile comuniste.

A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru al Uniunii Artiştilor Plastici Francezi, membru al Maison d’Artists din Paris.

Pentru că a aparținut unei familii înstărite de intelectuali și pentru că a refuzat constant, de-a lungul întregii sale vieți, direcția oficială impusă artei românești, după 1945, pictorul Constantin Calafateanu a fost refuzat și marginalizat de breasla artistică din țara natală, dar apreciat la adevărata sa valoare în Franța, țara unde s-a format ca pictor și ca literat.

Din 1987, anul morții artistului, fiica acestuia, doamna Liliana Moise, s-a preocupat în mod constant de recuperarea memoriei lui Constantin Calafateanu, prin organizarea de expoziții retrospective, donații de lucrări către importante instituții muzeale din România.

Expoziția retrospectivă „Toate drumurile duc la… Paris” va cuprinde circa 50 de lucrări realizate în diferite perioade de creație, unele dintre ele fiind acum pentru prima dată expuse. Printre acestea se numără și o parte dintre peisajele pariziene realizate de artist de-a lungul timpului.

Fiica artistului va dona Centrului Apostu un număr de lucrări de pictură semnate de Constantin Calafateanu.

Cu ocazia vernisajului vor fi relansate albumul monografic Constantin Calafateanu și volumul de memorii al artistului, intitulat „Constantin Calafateanu – Însemnările unui pictor regăsit”.

A doua parte a evenimentului aduce un moment aparte: pe 15 mai 2026, de la ora 18:00, publicul este invitat la recitalul extraordinar „Românescul dor”, o producție artistică a Centrului de Cultură „George Apostu”, care pune în valoare identitatea muzicală românească.

Susținut de artiștii Gabriela Iștoc, Oanda-Aida Avram, Liviu Avram și Sorin Sîrbu, recitalul propune un program muzical inedit, în care dialogul dintre voce și instrumente – pian, nai și clarinet – conturează o paletă sonoră bogată și expresivă. Tema „dorului”, profund ancorată în cultura românească, devine firul roșu al serii, oferind publicului o experiență artistică autentică, în care tradiția și sensibilitatea contemporană se împletesc armonios.

„Sărbătoarea artelor” continuă tradiția editării revistei „Vitraliu”. Ediția de mai este consacrată unei analize ample asupra stării actuale a creației artistice și intelectuale din România. Structura sa este articulată în jurul a trei teme, care conturează un tablou coerent al dinamicii culturale contemporane: literatura română contemporană, artele vizuale contemporane în România și muzica cultă în România de azi.

