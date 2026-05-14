Dărmăneștiul își extinde cooperarea internațională. Protocoale de înfrățire cu localități din Republica Moldova și Ucraina

Primăria Orașului Dărmănești a anunțat consolidarea relațiilor de cooperare regională și internațională prin semnarea oficială a unor protocoale de înfrățire cu municipiul Bălți din Republica Moldova și comuna Dobroslav din regiunea Odesa, Ucraina.

Potrivit unui comunicat transmis presei, evenimentul va avea loc sâmbătă, 16 mai 2026, începând cu ora 13:30, la Dărmănești, în prezența unor invitați oficiali din România, Republica Moldova și Ucraina.

La ceremonie sunt așteptați reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova și ai Ambasadei Ucrainei în România, membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Bacău și ai Consiliului Județean Bacău, precum și primarii localităților Comănești, Moinești și Măgirești.

Conform administrației locale, acordurile urmăresc dezvoltarea unei cooperări extinse în domeniile economic, cultural și educațional, dar și realizarea unor proiecte comune de infrastructură și turism. Totodată, parteneriatele vizează facilitarea accesului la programe de cooperare transfrontalieră și atragerea de fonduri europene.

„Ne propunem să creăm o punte de legătură solidă, bazată pe respect reciproc și solidaritate, care să valorifice patrimoniul nostru comun și să stimuleze dezvoltarea economică locală”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Dărmănești.

Primarul orașului, Constantin Toma, a declarat că prezența delegațiilor oficiale și a reprezentanților diplomatici subliniază importanța strategică a acestui parteneriat trilateral.