TREISPREZECE ANI DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE — SANITY DESCHIDE UN NOU CAPITOL LA BACĂU

O tradiție de treisprezece ani se reînnoiește. Între 20 și 22 mai, Consorțiul Sanity deschide porțile noului sediu Sanity Academy, strada Republicii nr. 110, pentru cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Internațional „Sănătate prin Educație” — unul dintre cele mai așteptate evenimente medicale și educaționale ale anului în județul Bacău.

Trei zile de conferințe, dezbateri și schimb de experiență pe teme de medicină, psihologie, farmacie, nutriție, coaching și motivație, cu participarea unor medici, asistenți medicali, profesori, elevi Sanity și personalități marcante din Bacău și din întreaga țară.

Deschiderea oficială: marți, 20 mai, ora 14:00, Sanity Academy — strada Republicii nr. 110, Bacău.

Pentru că sănătatea începe cu educație, dialog și informație corectă.