Primăria Bacău: Prețul de 1.720 de lei pentru un loc de parcare nu este neobișnuit. „În zonele aglomerate, astfel de situații se vor mai întâlni”

Primăria Municipiului Bacău susține că suma de 1.720 de lei plătită pentru un loc de parcare de reședință nu reprezintă un caz ieșit din comun și afirmă că, în contextul deficitului de locuri disponibile, astfel de valori ar putea apărea și pe viitor.

Reacția administrației locale vine după dezbaterile generate de rezultatele recente ale procedurilor de atribuire a locurilor de parcare, în care unele sume au atras atenția opiniei publice. Într-un comunicat transmis redacției, municipalitatea precizează că procedura s-a desfășurat „conform regulamentului aprobat, prin mecanisme transparente și competitive”.

„Suma de 1.720 lei a rezultat în urma cererii și ofertei de la procedură și nu reprezintă o situație ieșită din comun, având în vedere că în numeroase localități din România locurile de parcare de reședință au fost adjudecate la valori chiar mai mari, în funcție de cerere, zonă și numărul redus de locuri disponibile”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Primăriei subliniază că tariful nu a fost stabilit arbitrar de administrație, ci a rezultat în urma competiției dintre solicitanți.

„Subliniem, din nou, că suma este rezultatul procedurii competitive între solicitanți, nu al unor tarife impuse arbitrar de autoritatea publică. În zonele aglomerate, unde cererea depășește oferta, astfel de situații este probabil să se mai întâlnească și pe viitor”, mai precizează instituția.

Declarația confirmă, practic, problema semnalată în repetate rânduri de cotidianul Deșteptarea: numărul locurilor de parcare disponibile în municipiu este insuficient raportat la numărul autoturismelor existente în Bacău, mai ales în cartierele dense.

Pentru a susține ideea că situația din Bacău nu este singulară, Primăria a oferit și exemple din alte orașe din țară, unde licitațiile pentru parcări rezidențiale au ajuns la sume mult mai mari.

Astfel, la Buzău, un loc de parcare a fost adjudecat pentru 22.000 de lei, în timp ce la Galați au fost înregistrate atriburi la 4.300, 4.050 și 4.000 de lei. În Brașov, un loc a fost licitat pentru 13.000 de lei pe an, iar alte poziții au fost adjudecate pentru sume între 2.200 și 3.250 de lei anual. La Drobeta Turnu Severin, un loc de parcare a ajuns la 15.000 de lei, alte locuri fiind atribuite pentru 10.000 și 5.000 de lei.

Administrația locală nu a anunțat, deocamdată, măsuri concrete pentru creșterea rapidă a numărului de locuri de parcare.