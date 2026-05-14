Bărbat salvat în ultima clipă de polițiști, după o tentativă de suicid în Filipești

Intervenție contracronometru a polițiștilor din județul Bacău, care au reușit să salveze viața unui bărbat de 42 de ani din Filipești, găsit în stare de inconștiență într-o anexă din spatele locuinței sale.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 mai, în jurul orei 21:00, după ce o femeie de 38 de ani a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat că soțul său, aflat sub influența alcoolului și pe fondul unor stări de gelozie, intenționează să își ia viața.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la adresa indicată și au început imediat căutările. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență într-o anexă gospodărească din spatele casei.

Până la sosirea echipajului medical, agenții au efectuat manevre de resuscitare, reușind să îi redea semnele vitale. Ulterior, aceștia l-au monitorizat permanent până la preluarea de către ambulanță.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, iar potrivit informațiilor transmise de polițiști, viața sa nu mai este în pericol.

Intervenția rapidă a oamenilor legii a fost decisivă pentru salvarea bărbatului.