Fotbal/ Liga 3: Final de play-out cu emoții și calcule

În ultima etapă, programată, sâmbătă, 16 mai, de la ora 18.00, Aerostar primește vizita Bucovinei Rădăuți. Pentru a-și asigura permanența în eșalonul trei fără să depindă de celelalte rezultate, „aviatorii” trebuie să se impună contra rădăuțenilor

Sâmbătă, 16 mai va cădea cortina peste play-out-ul Ligii 3, toate meciurile ultimei etape fiind programate în aceeași zi și la aceeași oră. În Seria 1, finalul se anunță unul cu emoții în ceea ce privește permanența în Liga 3. Dacă una din retrogradate este deja cunoscută, FC Bacău 2, în schimb pentru evitarea locurilor 7 (direct retrogradabil) și 6 (posibil retrogradabil) este bătălie mare. Implicată este și Aerostar Bacău, care, pentru a-și asigura continuitatea la nivelul eșalonului al treilea, trebuie să câștige partida de acasă cu Bucovina Rădăuți. Băcăuanii, ajunși într-o postură nu doar ingrată, dar și greu de anticipat în urmă cu ceva vreme, au măcar satisfacția că, pentru a se salva, stau numai și numai la mâna lor. Concret, în cazul în care se vor impune contra rădăuțenilor, „aviatorii” ar încheia campionatul pe locul 5. Și asta chiar dacă Adjudul și-ar adjudeca, la rândul său, ultimul meci, programat pe teren propriu, în compania liderei CSM Vaslui. E drept, adjudenii au un golaveraj superior Aerostarului, însă, conform regulamentului, la egalitate de puncte la final de play-out, departajarea se face luând în calcul locul ocupat la terminarea sezonului regular, criteriu care-i favorizează pe băcăuani. Sigur, calculele sunt multiple, iar Aerostar ar putea evita retrogradarea chiar și în cazul în care nu ar câștiga sâmbătă, dar într-o astfel de situație ar depinde de rezultatele contra-candidatelor CSM Adjud și CS Gheorgheni în primul rând. Spunem în primul rând pentru că discuția se poate extinde și la nivelul celorlalte serii, știut fiind faptul că, pe lângă ocupantele ultimelor două locuri din fiecare serie, vor mai retrograda alte cinci echipe, și anume formațiile cele mai slab cotate- la nivel de coeficient- carre încheie play-out-ul pe locul 6 în propria serie. Așadar, emoții și calcule. Și, pentru Aerostar, un meci de final în care nu mai are voie să dea greș.

Play-off/ Seria 1

Programul etapei a șaptea (penultima)/ vineri, 15 mai, ora 18.00 : Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Șoimii Gura Humorului, CS Blejoi- Cetatea Suceava. Sâmbătă, 16 mai, ora 18.00 : Sporting Liești- Viitorul Onești, KSE Târgu-Secuiesc- Știința Miroslava.

Clasament : 1) Cetatea Suceava 28p., 2) Șoimii Gura Humorului 27p., 3) Sporting Liești 19p., 4) Viitorul Onești 18p., 5) KSE Târgu-Secuiesc 17p., 6) Știința Miroslava 16p., 7) Sepsi 2 8p., 8) CS Blejoi 2p.

Play-out/ Seria 1

Programul etapei a șaptea (ultima)/ sâmbătă, 16 mai, ora 18.00: Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți, ACS USV Iași- FC Bacău 2, CSM Adjud- CSM Vaslui, CS Gheorgheni- AFC Odorehiu Secuiesc.

Clasamen t: 1) CSM Vaslui 41p. 2) AFC Odorheiu Secuiesc 40p., 3) Bucovina Rădăuți 36p., 4) ACS USV Iași 34p., 5) CSM Adjud 32p. (golaveraj 10-5), 6) Aerostar 32p. (13-16), 7) CS Gheorgheni 31p., 8) FC Bacău 2 18p.