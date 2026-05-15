Umbrărescu începe reabilitarea fostului laminor de benzi la rece de la Oțelu Roșu. Vechea secție SBR va deveni „Hala Toroane”

Primele lucrări de reabilitare au început la fosta Secție de Benzi la Rece (SBR) din cadrul uzinei de la Oțelu Roșu, o structură industrială emblematică pentru istoria metalurgiei locale, care nu a fost pusă niciodată integral în funcțiune, deși era echipată complet încă din perioada comunistă.

Potrivit imaginilor filmate recent de la înălțime, lucrările vizează refacerea și modernizarea halei industriale care a găzduit, în trecut, Laminorul de Benzi la Rece (LBR) și proiectul mai amplu al Secției de Benzi la Rece (SBR).

Fosta hală industrială are dimensiuni impresionante, însă doar o mică parte a acesteia a funcționat efectiv după 1990. În acea perioadă a fost pusă în exploatare o singură linie tehnologică din cadrul LBR, care includea cuptorul de recoacere, linia de laminare și instalațiile de debitare a benzilor metalice.

Restul complexului, destinat Secției de Benzi la Rece, a rămas neutilizat, deși fusese complet echipat cu utilaje de laminare, debitare și linii auxiliare. În deceniile care au urmat, clădirea s-a degradat treptat sub efectul intemperiilor, iar elementele de închidere exterioară au fost afectate sever.

În prezent, compania UMB Steel a demarat un amplu proces de modernizare și reabilitare a structurii existente. Lucrările aflate în desfășurare urmăresc înlocuirea completă a închiderilor exterioare și adaptarea halei la cerințele tehnologice moderne.

Proiectul are ca obiectiv transformarea fostei secții industriale în „Hala Toroane”, o unitate destinată producției de toroane din oțel, componente esențiale pentru infrastructura modernă de transport.

Toroanele sunt cabluri de înaltă rezistență realizate prin împletirea mai multor sârme de oțel în jurul unui miez central. Acestea sunt utilizate în special la realizarea structurilor din beton precomprimat, precum grinzile pentru poduri și viaducte de autostradă, dar și în construcția podurilor suspendate și a altor lucrări de infrastructură de mari dimensiuni.

Prin reabilitarea fostei hale SBR, o parte importantă a patrimoniului industrial al orașului este readusă în circuit economic, după zeci de ani în care infrastructura a rămas abandonată și vulnerabilă la degradare.

Sursa video