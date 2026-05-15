Noi reguli pentru obținerea permisului auto. Unii șoferi scapă de examenul teoretic la categoriile A și B

Șoferii care dețin deja anumite categorii de permis și au experiență la volan vor putea obține mai ușor alte categorii auto, fără să mai susțină proba teoretică. Măsura, introdusă printr-o lege adoptată la finalul anului trecut, devine aplicabilă după ce Ministerul Afacerilor Interne a modificat oficial procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

Noile prevederi au fost introduse prin Ordinul MAI nr. 69/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial, care modifică Ordinul nr. 268/2010 privind examinarea candidaților pentru obținerea permisului auto.

Schimbările pun în aplicare prevederile Legea nr. 240/2025, intrată în vigoare la 27 decembrie 2025, prin care Parlamentul a decis ca anumite categorii de conducători auto să fie scutite de proba teoretică atunci când solicită extinderea permisului.

Potrivit noilor reguli, candidații nu vor mai fi obligați să susțină examenul teoretic în mai multe situații.

Astfel, pentru obținerea categoriei B, vor fi scutiți cei care dețin deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani, și care au acumulat cel puțin un an de experiență în conducerea unui vehicul din această categorie.

În cazul motocicliștilor, titularii permisului A1 care au minimum doi ani experiență vor putea obține categoria A2 fără examen teoretic, iar cei care dețin categoria A2 de minimum doi ani vor putea accesa categoria A în aceleași condiții.

O altă prevedere importantă îi vizează pe șoferii care aveau deja permis categoria B la data intrării în vigoare a legii, respectiv 27 decembrie 2025. Aceștia vor putea obține categoriile A sau A2 fără proba teoretică, dacă absolvă cursurile teoretice și practice necesare pentru categoria solicitată.

Regulile generale privind examinarea rămân însă neschimbate pentru ceilalți candidați. Examenul pentru obținerea permisului auto se desfășoară în continuare prin susținerea succesivă a probei teoretice și a celei practice, în zile diferite.

Noul ordin stabilește și că persoanele declarate admise la sala de examen, precum și cele scutite de această etapă, vor fi programate la proba practică în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitărilor.

De asemenea, candidații admiși la proba teoretică sau cei exceptați de la susținerea acesteia vor putea participa la traseu pe toată perioada de valabilitate a cursurilor de pregătire teoretică și practică efectuate la școala de șoferi.