Festivalul Luminii revine pe Insula de Agrement din Bacău

Cercetașii băcăuani organizează sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 16:30, cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Luminii, eveniment care va avea loc pe Insula de Agrement și care promite, și în acest an, o atmosferă de relaxare și bucurie pentru comunitatea locală.

Organizat de Centrul Local „Insula Cercetașilor” Bacău, festivalul a devenit o tradiție pentru cercetași și pentru băcăuanii care aleg să petreacă o seară diferită, departe de agitația cotidiană. Aleile insulei vor fi luminate de sute de lumânări, menite să creeze un cadru cald și relaxant pentru participanți.

Potrivit organizatorilor, aproximativ 150 de voluntari – cercetași și voluntari externi – vor coordona activități și ateliere dedicate copiilor, tinerilor și familiilor. Printre acestea se numără curse cu obstacole, face-painting, origami, tatuaje cu henna și zone de relaxare. Totodată, tineri artiști din Bacău vor susține momente artistice pe parcursul evenimentului.

„Festivalul Luminii este evenimentul prin care noi, cercetașii, ajutăm comunitatea băcăuană să redescopere frumusețea lucrurilor mărunte din jurul nostru și care ne fac fericiți. Cu fiecare ediție a acestui festival creăm un spațiu perfect pentru deconectare de la haosul cotidian și de conectare la momentul prezent alături de cei dragi”, a declarat Xenia Andronic, una dintre coordonatoarele ediției din acest an.

Lumânările vor fi aprinse odată cu lăsarea întunericului, iar participanții vor avea acces și la un colț foto amenajat special pentru realizarea de fotografii. O noutate a ediției din acest an va fi momentul final al serii – un spectacol de dans și lumini realizat de Tempo Dance Studio împreună cu Clovnii Don Bosco.

Organizatorii transmit că Festivalul Luminii își propune să ofere un spațiu de manifestare artistică pentru tinerii talentați și să încurajeze comunitatea să redescopere bucuria lucrurilor simple. Totodată, aceștia au mulțumit voluntarilor și partenerilor care susțin desfășurarea evenimentului.