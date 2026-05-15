Material lemnos confiscat de polițiștii din Dărmănești

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dărmănești au confiscat material lemnos și au indisponibilizat o autoutilitară, în urma unui control efectuat în trafic asupra unui transport de lemne.

Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, un tânăr de 28 de ani, din localitate, a fost depistat în timp ce transporta material lemnos cu o autoutilitară. În urma verificărilor realizate în aplicația SUMAL 2.0, polițiștii au constatat existența unor diferențe între cantitatea de material lemnos transportată și cea înregistrată în sistem.

Ca urmare, a fost dispusă măsura indisponibilizării, în vederea confiscării, a autoutilitarei folosite la transport, evaluată la aproximativ 20.000 de lei, precum și a unei cantități de 9 metri cubi de material lemnos.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de transport, cu orice mijloc de transport, al unui volum de material lemnos mai mare de 5 metri cubi, fără documente specifice de transport.