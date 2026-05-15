Intervenție contracronometru la SJU Bacău: operații cardiovasculare complexe au salvat vieți

Medicii Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalul Județean de Urgență Bacău au realizat, în ultimele zile, mai multe intervenții chirurgicale deosebit de complexe, unele efectuate în regim de urgență, în cazuri în care timpul a făcut diferența dintre viață și moarte.

Cel mai dificil caz a fost cel al unui pacient diagnosticat cu un anevrism gigant de aortă abdominală, o afecțiune extrem de gravă, cu risc major de complicații fatale. Intervenția chirurgicală a presupus realizarea unui bypass aorto-aortic și reimplantarea arterei mezenterice inferioare, procedură de înaltă complexitate care a necesitat coordonare între mai multe specialități medicale.

În aceeași perioadă, echipa medicală a efectuat și alte intervenții vasculare dificile, printre care bypass aortofemural prin abord retroperitoneal, extensii de bypass femuropopliteal și două endarterectomii carotidiene, proceduri esențiale pentru tratarea stenozelor carotidiene severe și reducerea riscului de accident vascular cerebral.

„Aceste intervenții nu puteau fi amânate. În cazul unor pacienți exista un risc major de amputație, accident vascular cerebral sau chiar deces. Sunt intervenții cardiovasculare de înaltă complexitate care necesitau rezolvare rapidă”, a declarat Bogdan Manole Szasz, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară.

Potrivit reprezentanților spitalului, pacienții operați aveau vârste cuprinse între 50 și 80 de ani și prezentau multiple afecțiuni cardiovasculare asociate. Cu toate acestea, evoluția postoperatorie a fost favorabilă, fără complicații, o parte dintre bolnavi fiind deja externați, iar ceilalți rămânând sub supraveghere medicală.

Coordonatorul compartimentului a subliniat că rezultatele obținute au fost posibile datorită muncii de echipă și sprijinului acordat pentru dezvoltarea structurii medicale.

„Aș vrea să mulțumesc conducerii SJU Bacău și Consiliului Județean Bacău pentru implicarea în dotarea compartimentului și pentru susținerea activității noastre. De asemenea, mulțumesc companiei Dedeman pentru sprijinul oferit ori de câte ori a fost nevoie, dar și colegilor din Anestezie și Terapie Intensivă – dr. Georgel Dahnovici, dr. Bianca Mihai, dr. Irina Marcu, precum și întregului personal medical și celui din Blocul Operator. Fără această colaborare, astfel de intervenții nu ar putea fi realizate cu succes”, a precizat dr. Bogdan Manole Szasz.

Medicii Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară tratează cazuri complexe, de la ischemii acute ale membrelor și anevrisme rupte, până la proceduri endovasculare și bypass-uri arteriale. Totodată, specialiștii colaborează permanent cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Profesor Doctor George I.M. Georgescu” Iași pentru extinderea activității și în domeniul patologiei cardiace.

La rândul său, managerul Spitalul Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, a declarat că dezvoltarea serviciilor medicale specializate oferă pacienților acces mai rapid la tratamente salvatoare, fără a mai fi necesar transferul către centre medicale aflate la distanță.

„Continuăm să investim și să susținem dezvoltarea unor servicii medicale performante pentru că știm că, uneori, între disperare și speranță poate sta o echipă medicală pregătită și un sistem capabil să răspundă la timp”, a transmis managerul unității medicale.