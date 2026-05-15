Cariera de polițist, promovată în rândul elevilor băcăuani la Târgul de facultăți

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au participat la Târgul de facultăți organizat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, eveniment desfășurat în municipiul Bacău și dedicat orientării profesionale a elevilor.

La activitate au fost prezenți și reprezentanți ai Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, alături de universități din întreaga țară, care au prezentat oferta educațională și oportunitățile de carieră disponibile pentru viitorii absolvenți.

În cadrul întâlnirii, polițiștii le-au oferit elevilor informații despre unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, condițiile de admitere la Academia de Poliție, programele de studii și perspectivele profesionale din structurile MAI.

Totodată, participanții au putut afla detalii despre probele de concurs, pregătirea profesională și avantajele unei cariere dedicate siguranței comunității și serviciului public.

La standurile amenajate de polițiști au fost expuse echipamente și tehnică utilizate de structurile de criminalistică, poliție rutieră și acțiuni speciale, elevii având posibilitatea să descopere o parte dintre mijloacele folosite de oamenii legii în activitatea de zi cu zi.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, activitatea s-a bucurat de interes din partea elevilor, care au adresat numeroase întrebări despre parcursul profesional și experiența de student în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.