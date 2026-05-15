Zeci de accidente provocate de pietoni, bicicliști și trotinetiști în județul Bacău, în primele luni ale anului

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a prezentat bilanțul accidentelor rutiere și al activităților preventive desfășurate în perioada ianuarie – mai 2026, în cadrul implementării Planului național de măsuri „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în 2026”.

Potrivit datelor transmise de polițiști, în județul Bacău au fost înregistrate 12 accidente rutiere produse ca urmare a abaterilor săvârșite de conducători de trotinete electrice, 25 de accidente provocate de bicicliști și 31 de accidente cauzate de abaterile comise de pietoni. Dintre acestea, trei accidente în care au fost implicați pietoni s-au soldat cu decese.

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, polițiștii rutieri au organizat și desfășurat 487 de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

Ca urmare a controalelor efectuate, au fost aplicate 3.891 de sancțiuni contravenționale pietonilor, 3.551 de sancțiuni bicicliștilor și 18 sancțiuni conducătorilor de trotinete electrice.

Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Bacău atrag atenția că respectarea regulilor de circulație reprezintă principalul factor de prevenire a accidentelor rutiere.

Polițiștii recomandă pietonilor să traverseze doar prin locurile semnalizate și după o asigurare temeinică, să evite utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio în timpul traversării și să respecte semnificația semafoarelor.

În ceea ce îi privește pe bicicliști și conducătorii de trotinete electrice, aceștia sunt sfătuiți să circule pe pistele special amenajate sau, în lipsa acestora, pe acostament ori pe partea carosabilă, să se deplaseze pe un singur rând și să utilizeze sisteme de iluminare și echipamente reflectorizante pentru creșterea vizibilității.

Totodată, polițiștii reamintesc faptul că participanții la trafic au obligația de a avea asupra lor actul de identitate în timpul deplasării pe drumurile publice.

Potrivit IPJ Bacău, acțiunile de prevenire și control vor continua și în perioada următoare, autoritățile subliniind că siguranța rutieră depinde, în primul rând, de responsabilitatea fiecărui participant la trafic.