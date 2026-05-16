Greva generală din învățământul preuniversitar, amânată după referendumul organizat de sindicate

Greva generală din învățământul preuniversitar, programată pentru data de 25 mai, nu va mai avea loc în perioada anunțată inițial, după ce referendumul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a indicat un nivel redus de susținere în rândul cadrelor didactice.

Potrivit liderilor sindicali, doar 19,2% dintre membrii celor două federații au votat în favoarea declanșării protestului.

Decizia de amânare vine într-un context politic tensionat, marcat de schimbări la nivel guvernamental, sindicaliștii apreciind că, în actualele condiții, nu poate exista un dialog eficient cu autoritățile.

„O grevă fără un Guvern cu puteri depline la masa negocierilor riscă să fie lipsită de rezultate”, au transmis reprezentanții organizațiilor sindicale.

Situația evidențiază diferența dintre nemulțumirile exprimate public de profesori în ultimele luni și disponibilitatea efectivă de a participa la un conflict de muncă de amploare. Deși sondajele interne realizate anterior indicau un sprijin mai consistent pentru proteste, incertitudinea politică și momentul ales par să fi influențat mobilizarea personalului din sistem.

Liderii sindicali susțin însă că problemele din educație rămân nerezolvate și reclamă, în continuare, nivelul salariilor, volumul ridicat de muncă și lipsa unui dialog constant cu autoritățile centrale.

Reprezentanții sindicatelor avertizează că amânarea grevei nu înseamnă renunțarea la proteste, acestea putând fi reluate în funcție de măsurile adoptate de viitorul Executiv.

În acest context, sistemul de educație rămâne unul dintre cele mai tensionate domenii la nivel național, iar perspectiva unei greve generale este doar amânată, nu eliminată.