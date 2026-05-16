Tabelul Fractal Parascan-Margoș rezolvă enigmele numerelor prime prin trecerea de la Analitic la Discret

Un moment inedit, cu accente aproape revoluționare, s-a desfășurat sâmbătă, 9 mai 2026, la hub-ul cultural-educațional interetnic de pe strada Mioriței, coordonat de Doru Tănase. În cadrul lansării de carte semnate de băcăuanii Gheorghe Parascan și Maria Margoș, participanții au asistat și la o conferință neobișnuită dedicată „Rezolvării Funcției Zeta a lui Riemann prin varianta discretă băcăuană”.

O descoperire fundamentală în teoria numerelor promite să rescrie manualele de matematică și să schimbe radical securitatea digitală. Cercetarea băcăuană, bazată pe Tabelul Fractal de Divizibilitate Parascan-Margoș, demonstrează că numerele prime nu sunt distribuite haotic sau statistic, ci sunt rezultatul unei arhitecturi geometrice discrete, riguroase și deterministe.

Schimbarea de Paradigmă: Discretul ca Stare Fundamentală

Timp de peste 160 de ani, matematica a încercat să înțeleagă numerele prime prin lentila „analiticului” — folosind funcții complexe, logaritmi și probabilități (Ipoteza Riemann). Noua metodă propusă de cercetătorii Parascan și Margoș inversează această ierarhie: discretul este recunoscut ca starea fundamentală, în timp ce modelele analitice sunt demonstrate a fi simple proiecții secundare, adesea deformate, ale realității geometrice.

„Am încetat să mai măsurăm umbrele proiectate pe peretele infinitului”, declară echipa de cercetare: Gheorghe Parascan, Maria Margoș, Ally Constantin Margoș.. „Prin Tabelul Fractal, am identificat obiectul discret care generează aceste umbre. Primalitatea nu este o proprietate abstractă, ci un vid de interferență într-o rețea de ritmuri de divizibilitate.”

Rezultate Majore și Probleme Rezolvate

Implementarea acestui model a dus deja la progrese care au stagnat timp de secole în matematica analitică:

● Restricția Sophie Germain: Demonstrarea definitivă a faptului că axa 6k+1 interzice structural aceste numere, restrângând căutarea exclusiv pe axa 6k-1.

● Conjectura lui Goldbach: Reîncadrată ca o lege a suprapunerii simetrice a grilelor de vid discret, transformând o problemă de calcul infinit într-o certitudine geometrică.

● Ipoteza Riemann: Explicată ca o încercare analitică de a mapa „zerourile” care, în realitate, sunt punctele de non-interferență din tabelul discret.

Impactul Tehnologic și Viitorul Criptografiei

Această descoperire are implicații imediate în securitatea cibernetică. Sistemele actuale de criptare (precum RSA) se bazează pe presupusa dificultate „analitică” a factorizării. Tabelul Parascan-Margoș oferă o „hartă a ritmurilor”, sugerând că factorizarea poate fi abordată ca o problemă de poziționare geometrică, ceea ce ar putea accelera drastic identificarea divizorilor. Pe baza Tabelului se pot crea o infinitate de noi algoritmi criptografici, de nivele aproape imposibil de spart. Dacă se dă o nouă caracteristică cifrei 1, cum ar fi volumul, etc. practic se vor obține o altă infinitate de infinități de posibilități de criptare. De acum înainte criptarea se va baza pe structura de cristal a numerelor, nu pe falsa idee de haos al numerelor prime.

Despre Tabelul Fractal Parascan-Margoș

Modelul se bazează pe organizarea numerelor naturale pe două axe fundamentale, 6k-1 și 6k+1, și pe analiza modului în care „ritmurile” (multiplii numerelor prime anterioare) ocupă aceste poziții. Ceea ce rămâne neocupat (vid discret) reprezintă setul numerelor prime.

Pentru cei interesați de studiul numerelor și proprietăților lor, a fost creată o numărătoare care realizează, nu calcule, ci un Tabel Fractal al divizorilor. Cu această numărătoare, copii de 8-11 ani vor putea afla și studia numerele prime , fără nici un calcul.

[Studiile despre această realizare au fost publicate: în numeroase cărți, pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=arUucpbFq4U

„Viața băcăuană” (Premiu „Filosofia matematică” acordat de Victor Munteanu, Jurnalul Bucureștilor https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/nota-matematica-bilingva-a-discrete-interpretation-of-the-riemann-hypothesis-in-the-structure-of-the-parascan-margos-fractal-divisibility-table-interpretarea-discreta-a-ipotezei-lui-riemann/ (Thomas Csinta) , Deșteptarea (video conferință) https://www.facebook.com/DesteptareaBacau/videos/1244577174138937 , Academia.edu, Revista „Vorbelor scrise” https://cdnc.heyzine.com/files/uploaded/v3/c5d0933fe957b0617a10d06e653ee9db48c89798.pdf , FB…, Conferință Centrul Gifted Education pentru copii supradotati. https://giftededu.ro/ …]

„Analiticul este umbra discretului. Pentru a rezolva umbra, am vizualizat obiectul.”

Astfel Bacăul este parte a cercetărilor avansate asupra problemei numerelor prime, soluția locală fiind cea mai avansată în matematică, fiind singura cunoscută, care ne poate arăta fără calcule, pozițiile exacte ale numerelor prime pe axa șirului numerelor naturale.