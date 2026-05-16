A murit Dumitru Lecca, fost selecționer al naționalei și legendă a baschetului românesc, cu origini bacăuane

Federația Română de Baschet a anunțat, vineri, decesul lui Dumitru Lecca, una dintre figurile emblematice ale baschetului românesc, fost selecționer al echipei naționale și antrenor al formației Steaua București.

„Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectaţi antrenori şi oameni de baschet ai României, a încetat din viaţă, lăsând în urmă o moştenire impresionantă construită în zeci de ani dedicaţi sportului cu mingea la coş”, a transmis Federația Română de Baschet.

Originar din județul Bacău, Dumitru Lecca provenea dintr-o veche familie boierească, cu rădăcini puternice în Moldova. Legătura sa cu spațiul băcăuan și valorile unei familii de militari și oameni politici avea să-i modeleze caracterul și parcursul ulterior, într-o perioadă istorică marcată de represiunea regimului comunist.

Antrenor emerit și fost conducător al loturilor naționale de juniori, tineret și seniori, Dumitru Lecca și-a legat numele de echipe importante precum Academia Militară și Steaua București, contribuind decisiv la formarea mai multor generații de jucători și antrenori.

Născut în 1936, Dumitru Lecca a avut o biografie marcată de dificultățile perioadei comuniste. Descendent al unei vechi familii boierești, de militari și oameni politici, acesta a traversat anii represiunii comuniste, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe. În acea perioadă, sportul a devenit refugiul și vocația sa, iar acceptarea ca antrenor al echipei Armatei a reprezentat începutul proiectului care avea să-i definească destinul profesional.

Cariera sa s-a construit în jurul a ceea ce el numea „familia Academia Militară” și „familia Steaua București”, formații alături de care a obținut performanțe importante și prin care a reprezentat România la nivel internațional. De-a lungul activității sale, Lecca a coordonat loturi naționale și a participat la competiții și turnee internaționale desfășurate în orașe precum Odessa, Phenian sau Pesaro.

În 2024, Dumitru Lecca și-a lansat volumul autobiografic „Vis împlinit”, în care a rememorat episoadele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc și întâlnirile cu numeroase personalități ale sportului.

„Cu ce am rămas? Cu mulțumirea de a fi avut mereu lângă mine sprijinul familiei, neprețuita soție Rodica și băieții mei iubiți, cu bucuria de a mai fi avut parte în carieră de încă două familii minunate, familia Academia Militară și familia Steaua București, și cu onoarea de a fi reprezentat România în lume”, scria Dumitru Lecca în autobiografia sa.

Federația Română de Baschet a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat, subliniind că Dumitru Lecca a rămas un model de eleganță, cultură, demnitate și devotament pentru sport.

+ Dumitru Lecca și-a prezentat în Bacău „trofeul” pe care i l-a oferit în viață Baschetul

+ Profesorul Dumitru Lecca a scris povestea „mingii buclucașe„ care i-a marcat viața