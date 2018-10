În satul Lespezi, din comuna Homocea, la granița de sud a județului Bacău a fost confirmat un focar de Pestă Porcină. „Confirmarea unui focar de boala în această localitate – ne-a informat Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVS) Bacău -, impune, conform legislației comunitare și naționale, aplicarea unor măsuri pentru zona de supraveghere a focarului, care cuprinde partea de sud a județului Bacău”.

Luni, 29 octombrie, este convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor Bacău, în vederea stabilirii măsurilor care se impun în situația epidemiologică actuală.

Măsurile la care face referire DSVSA sunt obligatoriu de aplicat de crescătorii de porcine, de fermieri, de Unitățile Administrativ Teritoriale și de Fondurile de vânătoare. Directorul Executiv și purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău, dr. Niky Liviu Vrabie și dr. Florin Claudiu Baltă, ne-au pus la dispoziție cțteva liste cu măsuri de aplicat în acest caz, pe care le vom da publicității integral și succesiv.

Primele măsuri de luat

a) se va efectua un recensământ al tuturor exploataţiilor porcine;

b) circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autoritatea competentă. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

c) camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat;

d) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autoritatii competente în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei;

e) toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţilor competente (DSVSA Bacau si UAT-uri), care procedează la investigaţiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

f) porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 30 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare şi de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiei infectate.

g) materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploataţiile situate în interiorul zonei de supraveghere;

h) orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii și nu există nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Pentru oameni, acest virus are, însă, impact la nivel economic și social – au precizat oficialii DSVSA.

Ce fac crescătorii de porcine în sistem gospodăresc

Pentru a preveni aparitia Pestei Porcine Africane pe teritoriul judetului Bacau subliniem si reinformăm crescătorii de porcine din sistem gospodăresc cu privire la necesitatea respectării urmatoarelor reguli minime pentru a evita imbolnavirea suinelor:

nu cumpăraţi purcei din locuri afectate de boală sau necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

Se interzice cresterea libera a porcinelor domestice in vecinatatea fondurilor de vanatoare precum si pe suprafata gropilor de gunoi si in raza acestora, in scopul evitarii contactului cu populatia de porci mistreti

creşteţi porcii doar în spaţii îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;

nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică;

nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie,; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;

SUBPRODUSELE SI LĂTURILE rezultate în urma prepararii cărnii în gospodărie – cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor in hrana porcilor

prin prepararea termica a carnii in gospodarie, virusul Pestei Porcine Africane NU SE DISTRUGE

Carnea CONGELATĂ-poate transmite boala ANI de zile

SĂRAREA, AFUMAREA SI CONDIMENTAREA – nu distrug virusul PPA

CARNEA VÂNDUTĂ SAU DATĂ RUDELOR SAU PRIETENILOR – TRANSMITE BOALA LA PORCII DIN ALTE LOCALITĂȚI

nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie;

nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că aceasta ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

Obligațiile proprietarilor, fermierilor și UAT-urilor

1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al D.S.V.S.A. Bacău, persoanele fizice şi juridice care deţin suinele suspecte au următoarele obligaţii:

a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală;

b) să păstreze cadavrele animalelor moarte, carnea ori produsele obţinute prin tăierea de necesitate, fără a le înstrăina ori valorifica;

c) să nu permită circulaţia animalelor şi a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;

d) să păstreze furajele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, fără a le administra altor animale;

e) să păstreze izolate ustensilele de grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosite şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

f) Toti crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice precum si reprezentantii Fondurilor de vanatoare de pe teritoriul judetului Bacau au obligația de a notifica orice suspiciune de boala sau mortalitate la porcine, către D.S.V.S.A. BACAU la TEL VERDE 0800800096 sau tel: 0234586233 / fax: 0234586372, email: office-bacau@ansvsa.ro

Obligațiile instituțiilor și exploatațiilor de sub control veterinar

2) În cazul exploataţiilor de suine care aparţin regiilor autonome, societăţilor şi asociaţiilor agricole, ori care se află sub controlul sanitar veterinar al serviciilor sanitare veterinare proprii din alte ministere decât Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, obligaţiile privind aplicarea şi respectarea acestor măsuri până la sosirea medicului veterinar revin conducerilor, respectiv comandanţilor acestor unităţi.

3) Administraţia publică locală, imediat ce a fost anunţată despre apariţia sau suspiciunea pestei porcine africane, este obligată să acorde orice fel de ajutor solicitat de C.L.C.B şi de autoritatea sanitară veterinară teritorială la combaterea bolii şi la stingerea focarelor de boală.

Consiliile locale şi primăriile sunt parteneri operaţionali în răspunsul la focarele de boală, ca unităţi locale de sprijin. Ele joacă un rol cheie în întărirea şi implementarea strategiilor de control al bolii şi sunt implicate în accesul rapid la resursele locale. Ele joacă, de asemenea, un rol semnificativ în furnizarea de sprijin pentru educarea populaţiei la nivel local.

În timpul unui focar, primăriile locale vor asista cu personal, vehicule, logistică şi spaţii, la solicitarea CLCB. Nivelul asistenţei va depinde de circumstanţele locale şi de presiunile care pot apărea.

Sarcina primăriilor locale este să:

– colaboreze cu reprezentanţi ai jandarmeriei la instalarea semnelelor şi panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie şi de supraveghere şi în jurul fermelor/curţilor unde boala a fost confirmată. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere.

– participe la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii acestora;

– acorde sprijin, în cazul neutralizării alternative a teritoriului, prin identificarea şi punerea la dispoziţie a terenurilor pentru incinerare/îngropare;

– pună la dispoziţie utilajele şi să sprijine cu personal activităţile referitoare la

încărcare, săpare, astupare etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă;

– colaboreze cu reprezentanţi ai jandarmeriei în sprijinirea activităţilor de pază a obiectivelor, dacă este cazul.

Toti crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice precum si reprezentantii Fondurilor de vanatoare de pe teritoriul judetului Bacau au obligația de a notifica orice suspiciune de boala sau mortalitate la porcine, către D.S.V.S.A. BACAU la TEL VERDE 0800800096 sau tel: 0234586233 / fax: 0234586372, email: office-bacau@ansvsa.ro

Apariția sau suspectarea P.P.A., precum și cazurile de tăiere de urgență sau moarte a animalelor se anunță imediat la D.S.V.S.A. Bacău precum și Primăriilor locale.

Pesta porcină africană nu afectează oamenii și nu există nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Pentru oameni, acest virus are, însă, impact la nivel economic și social – au precizat oficialii DSVSA.

Vom reveni cu măsurile care trebuie luate de crescătorii de porcine în sistem gospodăresc.