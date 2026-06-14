Polițiștii rutieri din Bacău desfășoară o acțiune pe DN 15 împreună cu colegi din alte patru județe

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară sâmbătă, 14 iunie, o acțiune pentru reducerea riscului rutier și creșterea siguranței circulației pe Drumul Național 15, una dintre principalele artere de tranzit din zonă.

Potrivit IPJ Bacău, activitățile sunt organizate în sistem releu, împreună cu polițiștii rutieri din județele Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, traversate de DN 15, în contextul valorilor ridicate de trafic specifice acestei perioade.

Pe durata acțiunii, echipajele de poliție vor verifica respectarea normelor de circulație și starea tehnică a autovehiculelor aflate în trafic. O atenție deosebită va fi acordată depistării abaterilor care pot genera accidente grave, precum depășirea limitei legale de viteză și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău recomandă conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să respecte regulile de circulație pentru a ajunge în siguranță la destinație.

Acțiunea face parte din demersurile preventive desfășurate de structurile de poliție rutieră pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice și reducerea numărului de accidente rutiere.