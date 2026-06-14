Bacău: Echipele American Corner au câștigat trei trofee la etapa națională a World Robot Olympiad

Echipele de robotică pregătite în cadrul American Corner Bacău au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a competiției World Robot Olympiad (WRO), adjudecându-și trofeele la toate cele trei secțiuni în care au participat. La acestea s-a adăugat și un premiu al doilea.

Potrivit reprezentanților American Corner Bacău, performanța este cu atât mai importantă cu cât trei dintre cele șase trofee acordate în cadrul competiției naționale au ajuns în județul Bacău.

Printre echipele premiate se numără RoboSteam Weavers, RoboSteam Quest, RoboSteam Push, RoboSteam Smash și RoboSteam Ethnos, care au reprezentat Bacăul în cadrul uneia dintre cele mai importante competiții de robotică educațională dedicate elevilor și tinerilor.

Organizatorii locali au transmis felicitări tuturor participanților și au anunțat că vor reveni cu informații detaliate despre rezultatele obținute și categoriile de concurs după încheierea evenimentului.

Competiția națională World Robot Olympiad a fost organizată de WRO Romania, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

World Robot Olympiad este una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică și programare pentru elevi, având ca scop dezvoltarea competențelor STEM prin proiecte și provocări tehnologice.