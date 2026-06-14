Primăria Bacău începe procedura de selecție pentru trei membri ai Consiliului de Administrație al Transport Public SA

Consiliul Local Bacău va dezbate un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – Componenta inițială pentru desemnarea a trei membri în Consiliul de Administrație al societății Transport Public SA Bacău, operatorul local de transport public aflat în subordinea municipalității.

Potrivit documentației care însoțește proiectul, procedura este realizată în conformitate cu prevederile legislației privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și urmărește selectarea unor administratori pentru mandatul 2026-2030 printr-un proces transparent, competitiv și nediscriminatoriu.

Reprezentanții municipalității arată că Planul de selecție stabilește etapele procedurii, calendarul, documentele necesare, responsabilitățile instituțiilor implicate și criteriile care vor sta la baza recrutării viitorilor administratori. Documentul include și Scrisoarea de așteptări elaborată de autoritatea tutelară, prin care sunt definite obiectivele strategice și performanțele așteptate de la conducerea societății.

Conform proiectului, prin aprobarea planului se urmărește identificarea unor candidați care să îndeplinească criterii de competență profesională, experiență și integritate, precum și consolidarea capacității administrative și manageriale a companiei de transport public.

Documentele arată că viitorii membri ai Consiliului de Administrație vor fi selectați pentru un mandat de patru ani, în cadrul unei proceduri care, potrivit legislației în vigoare, nu poate depăși 150 de zile de la declanșare. Procesul va include evaluarea dosarelor de candidatură, întocmirea listei lungi și a listei scurte, depunerea declarațiilor de intenție, interviuri și avizarea finală de către Autoritatea pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Transport Public SA Bacău este operatorul care asigură serviciul public de transport de călători în municipiu, iar autoritățile locale susțin că noua procedură de selecție are rolul de a asigura o conducere profesionistă și aliniată principiilor moderne de guvernanță corporativă.