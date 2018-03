La 31 martie, Ghiță Mocanu (1938 – 1993), pictorul și profesorul oneștean care a făcut celebru Cercul de desen „Ion Diaconescu”, ar fi împlinit 80 de ani și s-ar fi bucurat pe viu de recunoștința și admirația celor care i-am fost elevi și a tuturor iubitorilor de frumos. Profesorii și elevii școlii gimnaziale din Onești care îi poartă numele, fosta Școală nr. 5, au dedicat memoriei admirabilului profesor și sensibilului artist plastic o serie de acțiuni înscrise în Programul „Săptămâna altfel”.

Școala „Ghiță Mocanu” a organizat, astfel, în parteneriat cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, manifestări tematice prin care elevii să afle aspecte din activitatea profesorului și artistului. „Un sprijin permanent – spune directoarea școlii, Otilia Bârgăoanu – am primit și din partea unor colegi inimoşi şi devotaţi, prof. înv. primar Constandiș Geta și Doina Brumă – coordonatori, Nicoleta Sălbatecu – coordonatoarea trupei de teatru «Alfa», cu care s-a realizat o înregistrare a unei poezii mult îndrăgită de Ghiță Mocanu, «Ora de dictare», Diana Manea – observator și Camelia Cartaș – responsabila IT a proiecțiilor de imagini pregătite pentru elevi și profesori”.

A fost proiectat, cu acest prilej, un film autobiografic al regretatului profesor, iar o emoţie evidentă a apărut în momentul în care în sală a fost auzită vocea sa.

Mărturisirea de credinţă a profesorului Ghiță Mocanu era că doar cine iubeşte copiii trebuie să reprezinte călăuza pedagogiei moderne. „A reuşit atât de bine să-şi motiveze discipolii – a pecizat Otilia Bârgăoanu – tocmai pentru că a ales să transmită elemente de limbaj plastic prin unele activități ludice. Bogata sa experiență didactică, internă şi internaţională, a pus bazele unei noi generaţii de dascăli. Şi astăzi Cercul «Ion Diaconescu-Ghiţă Mocanu» are porţile larg deschise în fiecare sâmbătă pentru învăţăceii talentaţi sau curioşi, care se pregătesc aici sub egida doamnelor Constandiș Geta – prof. înv. primar și Doina Brumă”.

Având convingerea că învăţarea e mult mai eficientă prin joc, Ghiță Mocanu a ales să transforme totul într-o poveste şi s-o lase mărturie peste timp și sub forma unei cărţi: „Călătorie în Ţara lui Cromo Împărat”, care poate fi răsfoită la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”. Biblioteca gazduiește, timp de o lună, şi o expoziţie cu lucrările consacratului pictor, în care sunt prezentate lucrări semnate Ghiță Mocanu aduse pe simeze de oneștenii care le dețin.

„Pace eternă, domnule profesor, pentru că aici, la noi,în Cercul de desen Ion Diaconescu-Ghiță Mocanu, se formeză în continuare artişti, a căror recunoştinţă şi respect vor trece peste nemărginirea timpului!”

Otilia Bârgăoanu, directoarea Școlii Gimnaziale „Ghiță Mocanu”