Consiliul Executiv Național al Partidului Mișcarea Populară l-a numit în funcția de vicepreședinte al Departamentului pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pe dr. ing. Ion Melinte, președintele Filialei Bacău a acestui partid.

Inginer horticultor, după studii la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (astăzi Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”), unde a făcut și cursuri de perfecționare și managementul agriculturii. În anul 2008 a obținut titlul de doctor al acestei universități. Tema tezei de doctorat a fost „Studii privind determinanții dezvoltării producției pomicole în Bazinul Zeletin”, dedicată celei mai sărace zone a județului Bacău.

Ion Melinte a lucrat numai în domeniul agriculturii, în județul Bacău. După 1991 devine om de afaceri cu societăți tot în agricultură, dar ocupă și funcțiile de director la Direcția pentru Agricultură și la centrul județean Bacău al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură.

Pe linie politică, a fost și deputat de Bacău în Parlamentul României și consilier județean.

„Am fost cel mai activ parlamentar pe care l-a avut județul Bacău în ultimii de 30 de ani – declara Ion Melinte în toamna anului trecut. Nu am lipsit de la nicio lucrare a Comisiei de Agricultură, am depus 145 de inițiative, din care 28 au devenit Legi. Am fost al doilea cel mai activ parlamentar român din legislatura 2012-2016”.