Una dintre cele mai importante companii care face agricultură în sistem industrial în județul Bacău pune acum în practică un proiect de un milion de euro pentru cultivarea de cartofi în zona Sascut în sistem irigat. Compania este Grup Șerban Holding, din Onești, deja prezentă în zona Sascut-Orbeni, unde a preluat suprafețe importante de teren agricol și a construit un mare depozit de cereale. Refacerea și modernizarea singurului sistem de irigații de la Berești, prin grija Filialei teritoriale Bacău a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, a creat condiții propice pentru irigarea culturilor pe 5.000 ha. Despre proiectul Grup Șerban Holding am stat de vorbă cu Ovidiu Bucătaru, Chief Financial Officier al companiei.

Unde se regăsesc, domnule director, începuturile proiectului aplicat în zona Sascut?

Ideea a început să fie conturată în anul 2018. Anul trecut, însă, am înființat cu firma israeliană Netafim, care se ocupă de tehnologia de irigare prin picurare, un lot pilot de 10 ha pe care s-au cultivat legume. Toate demersurile făcute în acea perioadă ne-au arătat că trebuie să investim la scară mare, inclusiv într-un sistem de irigare, cu pivoți mobili care au amplitudine și tubulatură cu aspersoare, de 400 m lungime. Acești pivoți pot acoperi 600 ha, prin deplasare de pe o poziție pe alta. Pentru primul an în care sunt operaționali, anul 2020, vorbim de cultura cartofului pe 240 ha (pentru cartofi de chipsuri și cartofi de consum).

Primul lucru la care ne gândim este, desigur, valoarea investiției necesare. Cum o veți susține?

Investiția este semnificativă. Pentru primele 600 ha la care tindem, investim 1,1 milioane de euro (pentru reabilitare, infrastructură secundară și partea de infrastructură terțiară – pivoții de irigații). Investiția se poate face numai dacă reușim să înființăm culturi cu valoare adăugată. De la cultura mare (porumb, grâu etc.) am făcut trecerea la legume. Ne-am orientat la cartof, cu precădere, care reprezintă 75% din investiție. Diferența este sfeclă de zahăr și zece ha cu alte legume (ceapă, rădăcinoase etc.). Pentru această repartizare ne-am uitat în farfuria românului, la ce consumă el: jumătate o reprezintă cartofii, o treime din cealaltă jumătate e ceapa, iar alte două treimi rădăcinoasele și alele. Cea mai gustoasă legumă – se spune pe la noi – este porcul, dar nu, este cartoful, pentru că un român consumă 98 kg de cartofi pe an. În zona Sascut investiții de asemenea anvergură au fost rare sau chiar deloc. Mai ales că avem un proiect funcțional în numai doi ani, iar când vom ajunge, pe tot holdingul, la 6.000 ha, cât ne propunem, vom trece la următorul nivel (2.000 ha cultivate în sistem modern, irigate, până la sfârșitul anului 2021). Potențialul în zona Sascut este de 5.000 ha, iar Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) de acolo este cea mai mare din județ, cu 40% din total suprafețe astfel irigate (sunt 11 OUAI în județ, pentru a iriga circa 13.000 ha). Fermierii din OUAI Sascut vor beneficia de irigații, vor plătite taxe și impozite la stat și vor crea locuri de muncă.

Zona Sascut era deja denumită „bărăganul” județului. Dar aveți cu cine lucra acolo?

Încă avem. Însă investiția noastră în tehnologie modernă reduce dependența de forța de muncă. Dar mai e nevoie de oameni, de la pregătirea terenului pentru plantat, până la recoltare. Iar operatorii de care avem nevoie pentru noua tehnologie pot fi calificați, dacă oamenii sunt deschiși să învețe să opereze pe noile mașini. Echipamentele noastre sunt scumpe, dar elimină mult factorul uman. Insistăm să aducem specialiști tineri. Avem deja patru șefi de fermă foarte tineri (25-27 de ani), dar deja experți. Proprietarul holdingului, Nicu Șerban, a dat încredere tuturor tinerilor. El însuși este un exemplu, pentru că a luat acest proiect de la zero. A fost, însă, prezent peste tot, în toate etapele lui.

Ce veți face cu producția de cartofi, care se anunță bogată? Aveți unde o depozita? Dar piață?

Depozitarea este cea mai mare provocare. De altfel, într-un asemenea proiect te gândești cum îl derulezi de la debutul lui, de la urmărirea producției până la desfacerea produselor. Dacă nu ai asigurată desfacerea pentru 75% din producție nu ai făcut nimic. Depozitarea este încă o problemă în agricultura noastră. Fără asemenea condiții, aduci marfă pe piață atunci când toată lumea vine cu marfă, evident la prețurile cele mai mici. Deci și asigurarea desfacerii e o cheie a afacerii, iar noi pentru cartofi avem deja un contract cu PepsiCo, pentru chipsuri. La sfecla de zahăr, anul trecut s-au mai cultivat în județ numai 100-150 ha. Dar, în acest an numai noi am însămânțat deja 100 ha. Din păcate toată România nu se mai îndulcește preponderent din sfecla de zahăr de la noi, ci din importuri.

Cum veți desface restul de marfă obținută? Știm că holdingul dispune de o rețea proprie de băcănii.

Avem cinci magazine în rețeaua Băcăniile Șerban, toate în Onești, dar vom vinde și către alți parteneri locali, angrosiști, care vor redistribui marfa, dar și prin marile lanțuri de retail. Deja suntem prezenți acolo cu brandul de produse de panificație Granero Prokorn, iar ei vor extinde colaborarea și pentru legumele noastre. E însă un proiect care este în pregătire, poate pentru următorii trei ani. Ne gândim să începem arendarea de terenuri, iar 2020 va fi primul an pe această linie. Beneficiarii solicită plata în produse, iar noi credem că vor fi interesați mult de cartofi. Dar pot alege și grâu sau porumb, de exemplu.

Județul Bacău era cunoscut pentru producția de cartofi mai ales în zona Berești Bistrița și Dămienești. Acum se pare că zona Sascut urcă în frunte.

Încă se mai cultivă cartofi pe acolo, dar în loturi și ferme mici. Însă și la Sascut s-a mai cultivat cartoful („zona Sascut” nu înseamnă doar comuna Sascut, ci cuprinde și alte localități din dreapta și din stânga Siretului – n. n.). Acum anvergura e mult mai mare. Avem un teren excepțional și o tehnologie în care s-au investit zece milioane de euro, într-un parc tehnologic cu mașini de ultimă generație. Și eu, Chief Financial Officer al holdingului mi-aș dori să fiu operator pe o combină din acest parc. Pentru a avea șansă în acest domeniu, trebuie să creștem și să ținem un asemenea lanț al investițiilor.

Ce ar mai trebui să vi se ofere (la condiții din partea statului mă refer)?

Da, avem nevoie de suport, de forme de garantare, de costuri corecte sau subvenționate. Iar dacă avem un cadru propice știm să abordăm sursele financiare, umane și tot know-how – ul de care avem nevoie. Pentru acest proiect, proprietarul holdingului, Nicu Șerban, și eu am fost în luna decembrie în Israel, la Ashkelon, aproape de Fâșia Gaza, în kibuțul Hatserim (renumit din vechime pentru „grădinile sale agricole”), care a adus acum pe piață cel mai performant sistem de irigații, sistemul prin picurare Netafim. Ei au făcut și fac agricultură în deșert.

Dar, cum spuneați, la Sascut folosiți și pilonii de irigații, aripile de ploaie.

Evident, pentru cultura mare, dar și în legumicultură. Lucrăm pe suprafețe mari, de unde să obținem și venituri mari. Dacă un hectar din cultura mare aduce un venit de 4.800 de lei, la cartofi sau legume ajungi și la circa 40.000 de lei. Însă și investiția e pe măsură, în utilaje cu care să lucrezi în perioade foarte scurte (însămânțarea cartofului se face în numai zece zile lucrătoare și tot în zece zile trebuie și recoltat). Și imput-urile sunt mult mai scumpe. Numai sămânța pentru un hectar de cartofi costă 1.500 de euro. Astfel, numai cu producții mari devii rentabil. La porumb neirigat, de exemplu, dacă scoți o medie anuală de 8.000 t, în sistem irigat ai nevoie de 15.000 t. Altfel nu acoperi investițiile.

Tocmai a fost pornit sistemul de irigații de la Berești-Sascut. Funcționează bine?

Funcționează și continuăm procesul, pentru că mai avem până la 2.000 ha de adus în sistem de irigații. Mai sunt de adus 6-8 pivoți de irigații, până la sfârșitul anului viitor. Și mulțumim tuturor colegilor și partenerilor noștri din linia întâi, care prin fiecare picătură din sudoarea frunții lor au făcut posibile aceste „picături” fabuloase ale proiectului!

Grup Șerban Holding în cifre

Grup Șerban Holding și-a început activitatea în Onești în 1994 și se bazează integral pe capital românesc. Structura grupului este integrată în agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și leguminoase, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport. Iată principalele lui coordonate: